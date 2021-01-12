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Yerel 22 adrese şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var
Yerel

22 adrese şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Mardin'de terör örgütüne finansman sağlayan milis ve işbirlikçilerine yönelik 25 adrese eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonlarda 22 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-01-12 10:02:00 -
22 adrese şafak baskını! Çok sayıda gözaltı var

Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince kırsalda harekat alanı her geçen gün daraltılan, sınır hattından ülkeye giriş çıkışlarının önüne geçilen terör örgütünün işbirlikçileri ile de ilişkilerine darbe vurulmaya devam ediliyor. Geçtiğimiz hafta içerisinde sözde Kerboran ve Ömeryan kırsal alanında icra edilen operasyonlarda 13 sığınak ve 8 depo kullanılamaz hale getirilirken, 2 kilogram plastik patlayıcı madde, el yapımı patlayıcı yapımında kullanılan malzeme, el telsizi, mühimmat, muhtelif gıda ve yaşam malzemesi ile örgütsel doküman ele geçirildi.

Operasyonlar sonucu sığınaklarda ele geçen dokümanlarda ve örgüt mensuplarının sözde hazırladıkları 'Özeleştirilerde' yapılan incelemeler sonucu örgüt mensupları ile işbirliği içinde olduğu, finansman sağladığı, örgüt mensuplarına yardım ve yataklık yaptığı tespit edilen 25 farklı adreste ikamet eden 25 şahsın evine şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyon sonucu 22 şahıs gözaltına alınırken, 3 işbirlikçinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Evlerde yapılan aramalarda ele geçen dijital materyaller ile cep telefonları ve sim kartlarına da el konulduğu öğrenildi.

Özellikle bir sığınakta bulunan hamilelik testi ambalajı örgüt üyelerinin kadın örgüt mensupları ile ilişkilerini de gün yüzüne çıkardı. Zorla veya kandırarak örgüte katılmalarını sağladıkları kızları zorla taciz ve istismar eden örgüt mensupları hamile kalanları da infaz etmekten çekinmiyor. Örgüt mensupları yaptıkları taciz ve tecavüz olaylarının üstünü örtmek için tecavüzde bulunduğu kadınları ölümle tehdit edip, hamilelik testi ve doğum kontrol yöntemlerini kullandırarak kadın teröristlerin de hamile kalmasının önüne geçiyor.

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