213 milyon elektronik tebligat, 7 milyar tasarruf!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketi’nin (PTT AŞ) yurt içinde ve yurt dışında yaşayan vatandaşlar, tüzel kişiler ve kamu kurumlarına UETS üzerinden hızlı ve güvenli olarak sunduğu elektronik tebligat hizmetinin beş yıldır başarıyla sürdüğünü açıkladı. Ulusal Elektronik Tebligat hizmeti ile PTT AŞ’nin, elektronik olarak tebligatların anında alıcılarına ulaştırılabilmesini imkan tanıyarak; zaman, işgücü ve maliyet gibi birçok alanda tasarruf sağladığını da açıklayan Uraloğlu, “Ulusal Elektronik Tebligat ile 5 yıllık süreçte 126 bin 990 ağacın korunmasına katkı sağladık. Ulusal Elektronik Tebligat hizmetinin yaygınlaştırılması ile hem zamandan tasarruf sağlarken hem de çevrenin korunması adına önemli adım atmış olduk” dedi.

UETS ile Büyük Tasarruf

Bakan Uraloğlu, UETS ile gönderilen 213 milyon elektronik tebligat sayesinde fiziksel olarak iletilen tebligat ücretinden 7 milyar 136 milyon 589 bin TL kamu tasarrufu yapıldığını vurgulayarak, “Bununla beraber gerek iş gücü gerek kullanılan kâğıt, toner, elektrik, araç, yakıt gibi maliyete etki eden unsurlar göz önüne alındığında söz konusu tasarruf miktarı bu rakamın çok daha üzerine çıkıyor. Bu sistem sayesinde ülkemiz önemli miktarda tasarruf sağlıyor” diye konuştu.

Mobil Uygulama ile Tebligatlar Arşivleniyor

Uraloğlu, UETS mobil uygulamasının da hizmete girdiğine işaret ederek, uygulama ile elektronik tebligatların kolaylıkla görüntülenebildiğini açıkladı. Uraloğlu, “Uygulama ile vatandaşlarımız mabil telefonları üzerinden anında yeni tebligat ile ilgili bildirim alabiliyor. Mobil uygulama üzerinden alınan tebligatlar ayrıca dijital olarak da arşivlenebiliyor. Vatandaşlarımız UETS ile ilgili www.etebligat.gov.tr sayfasından UETS hesabınızı açabiliyor, kullanım kılavuzlarına ulaşabiliyor ve mevcut hesabına gelen elektronik tebligatlarını da görüntüleyebiliyor” dedi.

“UETS ile Dünyanın Her Yerinden Ücretsiz Ulaşılıyor”

Bakan Uraloğlu, 2024 yılı başında devreye alınan yeni sistem ile kullanıcıların e-Devlet hesapları üzerinden “iki aşamalı giriş yöntemi” ile kimlik doğrulamalarını yaparak online olarak dünyanın her yerinden UETS hesaplarını ulaşabildiğini açıkladı. Sistemin en üst düzeyde güvenlikli olarak verildiğini de vurgulayan Uraloğlu, “UETS başvuruları e-Devlet hesabının yanı sıra elektronik imza ve mobil imza ile de online olarak açabiliyor. Bu yöntemlere ek olarak vatandaşlarımız en yakın PTT Müdürlüklerine şahsen başvurarak UETS adreslerini alabilmektedirler. Alınan e-Tebligat adresi kullanıcıların elektronik tebligatlarla ilgili doğrulanmış cep telefonu veya e-postasına, SMS ve e-mail yolu ile ücretsiz bir şekilde gönderiliyor” dedi.

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