211 kişinin zehirlendiği ilçede sular kesilerek önlem alındı!

Olaya ilişkin açıklamada bulunan Taşova Belediye Başkanı Bayram Öztürk, ilçede içme suyu boru hattında yapılan çalışmanın ardından akşam saatlerinden itibaren yaşanan zehirlenme vakalarıyla ilgili incelemenin sürdüğünü açıkladı.

Öztürk, “Su tahlilleriyle ilgili sonuç birkaç gün sürecek. Tedbir amaçlı su kesintisi yapmaya başvurduk. Ama vakaların nereden çıktığıyla alakalı husus kesin değil” dedi.

211 vatandaşın şebeke suyu içmeleri sonrası bulantı, kusma, karın ağrısı ve ateş gibi şikayetlerle hastaneye başvurması sonrası Amasya İl Sağlık Müdürlüğü’nün tavsiyesi üzerine içme suyu hattında kesintiye gidildiğini ve alınan numunelerin ardından depoda temizlik çalışması gerçekleştirildiğini anlatan Başkan Öztürk, “Su tahlilleriyle ilgili sonuç birkaç gün sürecek. Tedbir amaçlı bu yola başvurduk. Ama vakaların nereden çıktığıyla alakalı husus kesin değil. Akşam saatlerinden itibaren şebekeye yeniden suyu bağlamış olacağız. Sabaha kadar su sirkülasyonunun sağlanacağı süre içerisinde hatlardan su içmemeleri ve hazır su kullanmaları vatandaşlarımızdan ricamızdır” diye konuştu.

Hastanede tedavi edilen vatandaşlardan Erhan Gündüz ise “Sudan zehirlendiğimi tahmin ediyorum. Son 4 saat içinde sadece su içtim. Şebeke sularında daha önce hiç böyle bir şey olmamıştı. Hastaneye gittiğimde olayın sadece bizimle alakalı olmadığını gördük. Orada yüzlerce kişi vardı” ifadelerini kullandı.

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