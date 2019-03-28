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21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü bulundu

Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu'nda program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman, evinde ölü olarak bulundu.

28 Mart 2019 Perşembe 15:52
21 yaşındaki genç sunucu evinde ölü bulundu

Elazığ'da bir televizyonda yaptığı programda sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Kazakistan uyruklu 21 yaşındaki sunucu, evinde ölü bulundu.

Olay, merkeze bağlı Yıldızbağları Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Elazığ'da yayın yapan Kanal 23 Televizyonu'nda program sunuculuğu yapan Kazakistan uyruklu üniversite öğrencisi Yeldana Kaharman (21), ev arkadaşı tarafından mutfakta hareketsiz bulundu. Genç kızın arkadaşı hemen durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Kaharman’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Genç sunucunun cenazesi otopsi için Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaharman'ın ailesinin Kazakistan’da ikamet ettiği, kendisinin Elazığ’a okumak için geldiği ve arkadaşlarıyla yaşadığı öğrenildi. Yapılan ilk incelemeye göre genç kızın intihar ettiği üzerinde durulduğu öğrenildi.

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 15:52
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