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Sosyal Medya 21 yaşındaki Fenerbahçeli sosyal medyayı salladı
Sosyal Medya

21 yaşındaki Fenerbahçeli sosyal medyayı salladı

Yeniakit Publisher
2023-06-18 12:04:00 -

Fenerbahçe 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında konuşan 21 yaşındaki gencin görüntüsü sosyal medyayı salladı.

Fenerbahçe Kulübünün 2022 yılı olağan mali genel kurul toplantısında ilginç anlar yaşandı.

Kürsüye çıkarak konuşma yapan ve 21 yaşında olduğunu söyleyen Fenerbahçe kongre üyesi sosyal medyada gündem oldu.

Kongre üyesi konuşmasında, "Ben 21 yaşındayım. En son şampiyon olduğumuzdaki halimi telefondan göstereyim istiyorsanız. Hani 13-14 yaşında çocuktuk" ifadelerine yer verdi.

Salonda izleyenler başta olmak üzere birçok kişi yaşına inanmadı. O anlar sosyal medyada da gündem oldu.

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