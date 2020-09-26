  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel 21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreni
Aktüel

21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreni

Belgesel Film Yarışması'nda, yönetmen Arash Es'Haghi'nin "Gracefully" adlı çalışması, En İyi Film Ödülü'ne layık görüldü

Yeniakit Publisher
2020-09-26 19:21:30 -
21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali ödül töreni

KARABÜK (AA) - UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen "21. Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali" kapsamındaki Belgesel Film Yarışması'nda, yönetmen Arash Es'Haghi, "Gracefully" adlı çalışmasıyla birinciliği kazandı.

Safranbolu Belediyesi Leyla Dizdar Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda düzenlenen törende, profesyonel kategoride Arash Es'Haghi'nin belgeseli En İyi Film seçildi.

Profesyonel film kategorisinde Jüri Özel Ödülü, "Aynı Evin Çocukları" ile Hasan Özgen ve Kurtuluş Özgen'e verildi.

Amatör film kategorisinde En İyi Belgesel Film Ödülü'nü "Uzaklarda" isimli eseriyle Arjin Civan Şahin aldı.

Aynı kategoride Süha Arın Özel Ödülü'ne "Orman Çakalları" filmiyle Tufan Yıldız, Jüri Özel Ödülü'ne de "Kördüğüm" ile Selim Uyar layık görüldü.

Serbest kategoride En İyi Belgesel Ödülü, "Uçurumun Kenarında" ile Ali Can Abacı'ya verildi.

Serbest kategoride Jüri Özel Ödülü, "Satlık" eseriyle Nurselin Aktaş'ın oldu.

En İyi Proje Ödülü'nü "Safranbolu'da Bir Başkan" isimli çalışmasıyla Alper Şahin aldı.

Eser sahipleri ve sonuçları daha önce açıklanan fotoğraf yarışmasında dereceye girenlere ödülleri, Karabük Valisi Fuat Gürel, Safranbolu Kaymakamı Mehmet Türköz, Festival Komitesi ve Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse ile protokol üyeleri tarafından verildi.




Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu
Gündem

Batıcı yaşam biçiminin son kurbanı Kübra Boyraz oldu

Gittiği güzellik salonunda botoks yaptırdıktan sonra hayatını kaybeden Kübra Boyraz’ın ölümü ile ilgili yürütülen soruşturmada, sözde güzell..
RTÜK'ten Halk TV açıklaması
Medya

RTÜK'ten Halk TV açıklaması

­RTÜK, Halk TV'ye verilen yayın durdurma cezasına ilişkin yürütmeyi durdurma kararlarının yargı tarafından kaldırıldığını belirterek, kurulu..
İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var
Yerel

İhbara giden ekipler saldırıya uğradı! Yaralı polisler ve bekçiler var

Bolu'da iki grup arasında çıkan kavga için yapılan ihbara giden polis ekipleri, kavgayı ayırmak isterken alkollü olduğu öğrenilen kişilerin ..
Satılık 2016 model Peugeot Partner
Satılık 2016 model Peugeot Partner

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı