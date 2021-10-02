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Aktüel 21 kişi gözaltına alınmıştı! Karar verildi
Aktüel

21 kişi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2021-10-02 19:18:00 -
21 kişi gözaltına alınmıştı! Karar verildi

Samsun-Vezirköprü'de, eylem sırasında belediye binasının taşlanarak camlarının kırılmasıyla ilgili gözaltına alınan 21 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Olaya ilişkin Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 21 kişinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 6'sı tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Vezirköprü'de 27 Eylül'de Arazi Toplulaştırması Projesi'ne tepki amacıyla Vezirköprü Belediyesi önünde düzenlenen eylem sırasında belediye binası taşlanarak camları kırılmış, olayla ilgili 21 kişi gözaltına alınmıştı.

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