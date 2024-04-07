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Sağlık 2040 yılıyla ilgili korkunç senaryo! 29 milyon kişiye tanı konulabilir
Sağlık

2040 yılıyla ilgili korkunç senaryo! 29 milyon kişiye tanı konulabilir

Yeniakit Publisher
2024-04-07 15:25:00 -
2040 yılıyla ilgili korkunç senaryo! 29 milyon kişiye tanı konulabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) 2040 yılına kadar yaklaşık 29 milyon yeni kanser vakası teşhis edileceği belirtiyor.

Kanser Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulunan Şırnak Devlet Hastanesi Onkoloji Bölümü Doktoru Murat Talan, 1-7 Nisan Kanser Haftası olduğunu hatırlatarak, kanserin önlenebilir, erken tanıyla tedavi edilebilir bir hastalık olduğunu söyledi.

Genellikle bilgi eksikliği, ihmal ve korku nedeniyle hastaların tedavilerini aksatmakta olduğuna dikkat çeken Dr. Talan, bu tedavinin aksaması nedeniyle tedavisi daha da güçleşmekte olduğunu dile getirdi. Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) öngörülerine göre 2040 yılına kadar yaklaşık 29 milyon yeni kanser vakası teşhis edileceği, bunun 15 milyonun ise kanser nedeniyle öleceği öngörüldüğünü işaret eden Dr. Talan, "Dünya nüfusunun yaşlanması ve yaşlı nüfusunun artması nedeniyle birlikte kanser vakaları öngörülmektedir. Buda özellikle orta ve düşük gelirli ülkeleri etkilemektedir. Ülkemizde her 6 ölümden biri kanser nedeniyle gelişmektedir. Kanser nedenleri daha çok yüzde 90 olarak çevresel faktörler, yüzde 10 olarak da genetik faktörler ön plana çıkmaktadır. Çevresel faktörleri ele aldığımızda tütün kullanımı, alkol kullanımı, obezite ve enfeksiyonlara maruz kalmak görünmektedir. Kamu kuruluşlarına erken başvuru, hastalık erken evrede daha çabuk teşhis edilebilmektedir” dedi.

Şırnak Devlet Hastanesinde aylık 150 kişiye kemoterapi bölümünde hizmet verdiklerini ve artık başka illere sevklerin önüne geçtiklerini belirten Dr. Talan, “2 yıldır kemoterapi ünitesi mevcut olup, medikal onkoloji eşliğinde kemoterapi verilmektedir. Şimdiye kadar 250’den fazla hastamıza kemoterapi hizmeti vermiş bulunuyoruz. Aylık olarak şu anda 150 hastamıza kemoterapi hizmeti veriyoruz. Ben geldiğimde hastalarımız hep başka illere sevk ediliyordu. Vatandaşlar için zor bir durumdu. Çünkü haftalık olarak kemoterapiye gitmesi gereken hastalarımız vardı. Bunların çoğunun önüne geçtik. Kanserden korkulmaması, geç kalmasından korkulmasıdır. Erken evre için ketem programlarına katılmak gerekir. Ailede genetik durumu olanlar tarama programlarına girmeleri önemlidir. Kadınlarda meme kanseri ön palandadır. Erkeklerde ise akciğer ve ikincisi olarak ta kolon kanseri gözükmektedir” diye konuştu.

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