203 vatandaşımız daha koronavirüs sebebi ile hayatını kaybetti! Bakan Koca'dan mevsim uyarısı
Sağlık Bakanlığı, 2 Ekim 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verilerini açıkladı.
2 Ekim 2021 Cumartesi gününe ait koronavirüs verileri, Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı.
27 bin 973 yeni vaka!
Buna göre; son 24 saatte 352 bin 162 test yapılırken, 27 bin 973 yeni vaka tespit edildi. Koronavirüs sebebi ile 203 vatandaşımız daha hayatını kaybederken, 22 bin 210 hasta iyileşti.
Bakan Koca'dan mevsim uyarısı!
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Yeni vaka sayımız 27.973. Can kaybımız 203. Sonbahar, kış şartlarında salgınla mücadele biraz daha zor. Kapalı ortamlarda geçen zaman ve temas artıyor. Maske kullanımı fazlasıyla önem kazanmış durumda. Hastalığın solunum yoluyla bulaştığını unutmayalım. Aşılarımızı yaptıralım." dedi.