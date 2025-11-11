2025’te enflasyon hedeflerine yaklaşacağız! MÜSİAD’dan umut veren açıklama

HABER MERKEZİ

MÜSİAD Genel Başkanı Burhan Özdemir, Akit TV ekranlarında Ziya Kaplan’ın sunduğu “İş ve Ekonomi” programında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özdemir, 2025 yılının makroekonomik istikrarın sınandığı bir dönem olduğunu belirterek, Türkiye’nin mevcut zorluklara rağmen güçlü bir ekonomik dayanıklılık sergilediğini söyledi.

Özdemir, 2023 Mayıs ve Haziran aylarından itibaren uygulamaya konulan sıkı para politikasının etkilerinin 2025’te de devam ettiğini ifade ederek, “2025 yılı, enflasyon hedefleri açısından çok uzak kalacağımız bir yıl olmayacak. Merkez Bankası’nın tahminlerine göre, hedeflerin birkaç puan üzerinde bir oranla yılı tamamlayacağız gibi görünüyor. Finansmana erişim konusunda zorluklar yaşasak da Türkiye bu süreci büyük ölçüde güçlü bir şekilde yürütüyor” dedi.

6 Şubat depreminin, kur korumalı mevduatın ve EYT düzenlemesinin 2023’te ekonomiye ciddi yük getirdiğini hatırlatan Özdemir, “Tüm bu faktörlere rağmen 2023-2024 döneminde fiyatlama dengesizliklerinin kısmen oturduğu bir süreci geride bıraktık” diye konuştu.

“TÜRKİYE YENİ DÜNYA DÜZENİNİN MERKEZİNDE”

Yatırım ve üretim politikalarına ilişkin soruyu da yanıtlayan MÜSİAD Genel Başkanı Özdemir, Türkiye’nin jeopolitik konumunun yeni dünya düzeninde merkezde yer aldığını belirtti. “Eski dünya düzeni geride kaldı, yenisi ise henüz kurulmadı. Türkiye bu geçiş sürecinin tam merkezinde bulunuyor. Bu, ülkemiz açısından büyük bir potansiyel ve fırsat” ifadelerini kullandı.

Yatırımların 2025’te de artış eğiliminde olacağını söyleyen Özdemir, “Burada tartışılması gereken, yatırımı kimin yaptığı. Bu yatırımlar yerli ve milli sermaye ile mi yapılıyor, yoksa dışarıdan gelen özellikle doğu bloklarına ait sermayeye mi alan açıyoruz? Biz bu konuda da araştırmalar yürütüyoruz” dedi.

“ÜRETİMDE SOĞUMA SİNYALİ VAR”

Sıkı para politikalarının ithalat ve üretim üzerindeki etkilerine de değinen Özdemir, “Genellikle bu tür dönemlerde ithalatta artış yaşanır. Geçtiğimiz yıl ve bu yıl, ithalat miktar endeksi uzun yıllar sonra ilk kez nihai ürünlerde hammaddeyi geçti. Bu, içeride üretimin yavaşlama sinyali verdiğini gösteriyor” diye konuştu.

Özdemir, alınacak önlemlerle bu riskin azaltılabileceğini belirterek, “Aksi halde iç pazarda bile çok basit ürünlerde dışa bağımlı hale gelme riskiyle karşı karşıyayız” uyarısında bulundu.