2024 Ağustos celbi askerlik yerleri ne zaman açıklanacak? Seçim ve sınıflandırma sonuçları tarihi 2024

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklama ile ağustos askerlik yerlerinin açıklanacağı tarih belli oldu. Silahaltına alınacak yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ile er statüsündeki yükümlülerin askerlik hizmeti tercihi, sınıflandırma ve sevk işlemlerinin ardından askerlik yerleri için gözler MSB duyurular ekranına çevrildi.

Askerlik Yerleri Ne Zaman Açıklanacak?

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü'nden yapılan duyuruya göre, 31 Mayıs 2024 tarihine kadar yoklama ve askerlik hizmet tercihi ile celp tercihini yapan adayların askerlik yerleri, 2 Ağustos 2024 tarihinde açıklanacak. Yedek subay aday adayı, yedek astsubay aday adayı ve er statüsündeki yükümlülerin seçim ve sınıflandırma sonuçları e-Devlet üzerinden duyurulacaktır.

Askerlik Yerleri Nasıl Öğrenilir?

e-Devlet Üzerinden Sorgulama:

-e-Devlet sistemine T.C. kimlik numaranız ve şifrenizle giriş yapın.

-Ana sayfada yer alan "Milli Savunma Bakanlığı" hizmetleri bölümüne gidin.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

-“Askerlik Yerleri Sorgulama” sekmesine tıklayarak askerlik yerinizi öğrenebilirsiniz.

Askerlik Şubeleri:

Askerlik şubelerinden de askerlik yerlerinizi öğrenebilirsiniz. Belirlenen tarihlerde askerlik şubelerine giderek gerekli bilgileri alabilirsiniz.

Sevk Belgeleri Nasıl Alınır?

Askerlik yerleri belli olduktan sonra, yükümlüler sevk belgelerini sevk tarihinin 10 gün öncesinden itibaren e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden alabilecekler. Sevk belgesini almak için şu adımları izleyebilirsiniz:

e-Devlet Üzerinden:

e-Devlet sistemine giriş yaparak "Sevk Belgesi" sekmesine tıklayın.

Sevk tarihinizi ve diğer bilgilerinizi kontrol ederek belgenizi yazdırın.

Askerlik Şubeleri:

Belirlenen tarihlerde en yakın askerlik şubesine giderek sevk belgenizi alabilirsiniz.

Askerlik Sevk Tarihleri

Yedek subay/astsubay adayları ile erlerin sevk tarihleri şu şekildedir: