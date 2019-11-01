2023'te Cumhurbaşkanı adayı olacak mı? Meral Akşener açıkladı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, dün TV5’te gazeteciler Suat Toktaş ve Mustafa Yılmaz’ın sorularını yanıtladı.

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan'ın kuracakları yeni partilerle siyasette oluşacak tablonun ittifak senaryolarını nasıl etkileyebileceğini değerlendiren Akşener, üçüncü bir ittifak ihtimalini reddetmedi.

Akşener, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan’ın kuracağı partilerin de içerisinde yer alacağı bir ittifak kurulabileceğini söyledi ve bu formüle CHP’nin de eklenmesi gerektiğini ifade etti.

"Cumhur İttifakı mezara kadar bir ittifak"

Millet İttifakı ile Cumhur İttifakı arasındaki farklara değinen Akşener, "Millet İttifakı 24 Aralık’ta Saadet Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, İYİ Parti ve Demokrat Parti de bizim listemizden girmek üzere 4 partili bir ittifak modeliydi ve görüşlerimiz elbet farklıydı. Tespitlerimiz ortak ama çözüm önerilerimiz elbette farklıydı ve bu oldukça iyi bir şeydir. Gerçekliğin rasyonalitenin merkezinde olduğu bir ittifaktır. Cumhur İttifakı ise çok duygusal ve mezara kadar bir ittifak. Neredeyse bir birleşme ve koalisyon var. Bizimki çare ve çözüm üreten bir ittifak" olduğunu söyledi.

'Bildiğimiz tek şey Cumhur İttifakı var ve Erdoğan cumhurbaşkanı adayı'

Bir sonraki seçimde Cumhurbaşkanlığı'na aday olup olmayacağı sorusunu ise Akşener, “Millet İttifakı'nın o zaman 3 adayı vardı ikinci tura kalan desteklenecekti. Şimdi ortada hiçbir şey yok. Çünkü daha henüz Babacan ve Davutoğlu bir parti kurmadı. Bugün bildiğimiz tek şey Cumhur İttifakı var ve Sayın Erdoğan Cumhurbaşkanı adayı” sözleriyle cevapladı.