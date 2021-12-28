2023'e kadar 150 yer altı barajı hedefİ

Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, devasa projeleri tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını ifade ederek, "Bu kapsamda açılışını 6 Kasım 2021 tarihinde Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle yaptığımız, önyüzü beton kaplı baraj tipinde dolgu hacmi bakımından dünya 1'incisi Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı ve Hidroelektrik Santralinde toplam 6 ünitenin tamamı devreye alınmıştır." dedi.

"Yusufeli barajı bitirilme aşamasına geldi"

Devasa projeleri tamamlayarak milletin hizmetine sunduklarını ifade eden Yıldız, "6 milyon nüfuslu bir şehrin (Ankara’nın) yıllık enerji ihtiyacını karşılayacak 1.200 MW kurulu güce sahip olan proje ile yıllık 4 milyar kwh hidroelektrik enerji üretilmekte, milli ekonomiye yıllık 3 milyar lira katkı sağlanmaktadır. Diğer taraftan tamamlandığında sınıfında dünyanın en yüksek 3. büyük barajı olacak olan 4 milyon metreküp gövde hacmine sahip olan ve milli ekonomiye yıllık 1,8 milyar lira katkı sağlayacak Yusufeli Barajı'nı da bitirme aşmasına getirdik.

Silvan barajı'nın ön yüzü tamamlandı

Ayrıca Dicle Nehri üzerindeki en büyük sulama maksatlı barajlardan birisi olan Silvan Barajı’nın ön yüz beton öncesi gövde dolgusu tamamladık." dedi.

"2023'e kadar 150 yer altı barajı hedefliyoruz"

Yıldız, "DSİ, suların yer altında depolanması prensibine dayanan yer altı barajları inşasına da özel önem vermektedir. Cumhuriyetimizin 100. yılının kutlanacağı 2023 yılına kadar yer üstü barajlarının yapılamadığı coğrafyalarda 150 adet yer altı barajı inşaa etmeyi hedefliyoruz. 2019 yılında başladık 2021 yılı sonunda 50 adet, 2022 yılı sonunda 100 adet ve 2023 yılı sonunda 150 adet yer altı barajı inşaatı bitmiş olacaktır." diye konuştu.

"Sulamada hedef modernizasyon"

Ülkemizin yıllık toplam kullanılabilir su potansiyelinin 112 milyar metreküp olduğunun altını çizen Yıldız, "Kişi başına düşen yıllık su miktarı 1.339 metreküptür. Yıllık kullanılan su miktarı 57,73 milyar metreküp olup, bunun 44 milyar metreküpü sulamada, 13,73 milyar metreküpü de içme kullanma ve sanayi suyu ihtiyacını karşılamada kullanılmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde sulanmakta olan 6,85 milyon hektar arazinin 4,56 milyon hektarlık kısmını sulamaya açan DSİ, (2,29 milyon hektarı Mülga Köy Hizmetleri ve Halk Sulamaları) 2000’li yılların başından itibaren yağmurlama ve damlama gibi modern sulama tekniklerine ağırlık vermiştir. Diğer taraftan ülkemizde tüketilen suyun yüzde 77’lik kısmı tarımsal sulamada harcanmaktadır. Tarımsal sulamadaki su tüketimini azaltmak için modern sulama teknikleri yaygınlaştırılmaktadır. Bu kapsamda 2000’li yılların başında yüzde 6 olan modern sulama oranı yüzde 29’a yükseltilmiştir." şeklinde konuştu.

"81 il için içme suyu eylem planı hazırladık"

Türkiye genelinde 2021 yılı sonu 49 milyon kişiye ilave içme suyu sağlanacağının altını çizen Yıldız, "81 ilimiz için hazırladığımız İçme suyu Eylem Planı ile illerimizin 2040, 2050 ve 2071 yıllarına kadar içme suyu ihtiyacı planlanmıştır. DSİ tarafından 5.771 kilometre içme ve kullanma suyu isale hattı döşenmiştir. 2021 yılı sonu itibarıyla 102 adet modern içme suyu arıtma tesisi bitirilerek günde 9,52 milyon metreküp AB standartlarında arıtılmış su üretilecektir. GAP kapsamında bulunan Diyarbakır, Adıyaman, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Mardin ve ilçeleri, Şırnak ve ilçeleri ile Siirt ve ilçelerinde DSİ tarafından tamamlanan tesislerle bugüne kadar 801 milyon metreküp/yıl içme suyu temin edilerek bölgedeki illerin uzun vadeli ihtiyaçları karşılanmıştır." dedi.

"Türkiye’nin en uzun içme suyu tünelini tamamladık"

DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Ankara’ya içme suyu getirmek için 31 bin 562 metre uzunluğunda tünel inşa edilen Gerede İçme Suyu Projesi önemli bir projedir. Bu Türkiye’deki en uzun içme suyu tünelidir. Gerede İçme Suyu Projesi’ni de bitirerek Ankara’ya temiz ve sağlıklı içme suyu getirdik. Gaziantep’in uzun vadeli içme, kullanma ve endüstri suyu teminini sağlamak amacıyla inşa edilen Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı hizmete açıldı. Gaziantep-Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı da gurur duyduğumuz bir proje olarak tarihe geçecektir. Bunun gibi birçok proje hayata geçirilmiş olup, şehirlerimizin içme kullanma suyu meselesi kökünden çözülmüştür." ifadelerini kullandı.

Atıksu tesisleri yapılıyor

Atıksu tesislerini yapmanın DSİ’nin sorumluluğunda olduğunu ifade eden Yıldız, "Bu kapsamda; ilk olarak Ergene Havzası Koruma Eylem Planında yer alan ve nüfusu 10 binden fazla olan 13 yerleşim yerinin İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile 3 yerleşim yerinin Atıksu Kolektör Hattının yapımı tamamlanarak işletmeye alınmış ve Belediyelerine devredilmiştir. Kurumumuzca yapılan çalışmalarla 21 adet Atıksu Arıtma Tesisleri tamamlanarak belediyelere devredilmiş ve işletmeye alınmıştır." diye konuştu.

"Toplulaştırma birim alandan elde edilen verimi artırır"

Yıldız, açıklamalarını şöyle sürdürdü: "Hayvancılığa uygun hale getirilmek için mera arazileri de toplulaştırılacaktır. Sulama tesislerinde sulama randımanı ve oranı artmaktadır. Bu kapsamda; ülkemizde 8,42 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmaları yürütülmektedir. 6,02 milyon hektar alanda tescil işlemleri gerçekleştirilmiştir. Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961 yılından 2002 yılına kadar, 41 senede toplam 450 bin hektar, 2003-2021 döneminde 19 yılda toplam 5,57 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tescili tamamlanmıştır. Sadece 2021 yılında 1,26 milyon hektar alanda tescil çalışmaları tamamlanmıştır. Arazi toplulaştırma ve tarla içi hizmetlerinde 2023 hedefimiz, 8,5 milyon hektar alanda toplulaştırma çalışmalarının tamamlanmasıdır."