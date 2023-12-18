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Gündem 2023 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar Objektiflere böyle yansıdı
Gündem

2023 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar Objektiflere böyle yansıdı

Yeniakit Publisher
2023-12-18 12:10:00 -

2023 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar. İhlas Haber Ajansı objektiflerine böyle yansıdı.

Türkiye gündemine oturmuş haberler İHA objekteflerine böyle yansıdı. İşte o 2023’e damga vuran başlıkların birkaçı…

  • Fatih sultan Mehmet Köprüsü’nden masası sis görüntüleri
  • Sis bulutların içinden çıkan uçaklar böyle görüntülendi
  • 1915 Çanakkale köprüsünden mest eden görüntüler
  • Dev yatırım ilk kez görücüye çıktı, şehir hastanesi böyle görüntülendi
  • Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte göl dondu
  • Göyne Köyü’nde sulama barajı buzla kaplandı
  • 1200 yıllık irene kulesi sanat galerisine dönüştürüldü
  • Mavi vatani koruyacak olan Türkiye’nin ilk Siha Süha gemisi böyle görüntülendi
  • 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü’nü 6 milyon araç kullandı
  • Sporcuların ilgi odağı buz duvarı böyle görüntülendi
  • Doğanyol, Sivrice depreminin izlerini üç yılda sildi
  • Çanakkale Savaşı’nın gazi kaleleri ayağa kaldırdı
  • Süt kuzuları günde iki defa anneleriyle buluşturuluyor
  • Gökkuşağı tepeleri rengarenk görüntüsü ile mest etti
  • Tokat kazı Kars kazına rakip olacak
  • Barajda sular çekildi toprakta derin çatlaklar oluştu
  • Ahlattaki kuş cenneti dondu
  • Son yılların en kurak kışı...
  • Ilgaz dağının eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi
  • Yılkı altlarının görüntüsü mest etti

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