2023 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar Objektiflere böyle yansıdı
2023 yılında Türkiye gündemine damgasını vuran olaylar. İhlas Haber Ajansı objektiflerine böyle yansıdı.
Türkiye gündemine oturmuş haberler İHA objekteflerine böyle yansıdı. İşte o 2023’e damga vuran başlıkların birkaçı…
- Fatih sultan Mehmet Köprüsü’nden masası sis görüntüleri
- Sis bulutların içinden çıkan uçaklar böyle görüntülendi
- 1915 Çanakkale köprüsünden mest eden görüntüler
- Dev yatırım ilk kez görücüye çıktı, şehir hastanesi böyle görüntülendi
- Sibirya soğuklarının yaşandığı kentte göl dondu
- Göyne Köyü’nde sulama barajı buzla kaplandı
- 1200 yıllık irene kulesi sanat galerisine dönüştürüldü
- Mavi vatani koruyacak olan Türkiye’nin ilk Siha Süha gemisi böyle görüntülendi
- 16 şehri birbirine bağlayan Kömürhan Köprüsü’nü 6 milyon araç kullandı
- Sporcuların ilgi odağı buz duvarı böyle görüntülendi
- Doğanyol, Sivrice depreminin izlerini üç yılda sildi
- Çanakkale Savaşı’nın gazi kaleleri ayağa kaldırdı
- Süt kuzuları günde iki defa anneleriyle buluşturuluyor
- Gökkuşağı tepeleri rengarenk görüntüsü ile mest etti
- Tokat kazı Kars kazına rakip olacak
- Barajda sular çekildi toprakta derin çatlaklar oluştu
- Ahlattaki kuş cenneti dondu
- Son yılların en kurak kışı...
- Ilgaz dağının eteklerinde mest eden sis manzarası böyle görüntülendi
- Yılkı altlarının görüntüsü mest etti