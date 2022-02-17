2023 seçimleri öncesi CHP yandaşı Tarkan'dan muhalefete seçim şarkısı! Peş peşe paylaştılar
2023 seçimleri öncesi muhalefete adeta seçim şarkısı yapan CHP yandaşı Tarkan'ın "Geççek" şarkısı, sosyal medyada tartışma konusu oldu. Muhalefet partilerinin şarkıyı peş peşe paylaşması dikkat çekti. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Tarkan'ın şarkısı üzerinden iktidara gönderme yaparak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. CHP'den de paylaşımlar geldi.
Son albümünü 2017 yılında yayınlayan CHP yandaşı Tarkan, yeni şarkısı 'Geççek'i yayınladı.
Muhalefete seçim öncesi 'seçim şarkısı' yapan Tarkan'ın "Geldiği gibi gitçek, her şeyin sonu var bu çilede bitçek, hadi yeter artık fena bunaldık, düş babam artık düş yakamızdan" ifadelerini kullanması dikkat çekti.
İlk paylaşım Akşener'den
Bu gelişmelerden sonra siyasilerden de peş peşe Tarkan paylaşımı geldi. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sosyal medya hesabından Tarkan'ın Geççek şarkısını paylaşarak, "Çoğu gitti az kaldı" dedi. Akşener'in bu paylaşımı iktidara gönderme olarak anlaşıldı.
CHP'den de paylaşımlar geldi
Akşener'in paylaşımına ardından CHP Sözcüsü Faik Öztrak ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz konusu şarkıyı paylaştı.
Öztrak, şarkının sözlerini paylaşırken Soyer de, "Sevgili Tarkan'ın söylediği gibi 'O çiçekten günler çok yakında. Geççek, geççek" ifadelerini kullandı.
İşte Tarkan'ın Geççek adlı şarkısının sözleri:
Hep köşeye sıkıştırmadı mı?
Daha önce de sanki
Sırtımızdan vurmadı mı?
Bu kaçıncı darbe ilk değil ki
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var, bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Dayan, çoğu gitti azı kaldı
Yapma! Güze, kışa boğma yazını
Yakındır sabrın zaferi
Düştük evet ama kalkmadık mı?
Biz hep hayata meydan okumadık mı?
Sen ferah tut içini
Biz neleri atlatmadık ki
Geççek geççek elbet bu da geççek
Gör bak umudun gününü gün etçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Gitçek gitçek geldiği gibi gitçek
Her şeyin sonu var bu çile de bitçek
Oh oh zilleri takıp oynıycaz o zaman
O çiçekten günler çok yakın inan
Çok uzattın vallahi bıktık
Bi durmadın vermedin ki aman
Hadi yeter artık fena bunaldık
Düş babam artık düş yakamızdan
Var bir hayır her şerde dedik
Oturduk bir dolu ders de çıkarttık
Ama yeter artık, anladık tamam
Düş babam artık düş yakamızdan
Beni sorarsan
Ben de iyi değilim pek
Kalmadı eski neşem hiç
Tadım tuzum yok pek
Dar dar dar geliyor
Ruhuma bedenim
Har har yanıyorum
Küle dönmek üzereyim
Bi suyun akışındayım
Bi gidiyorum tersine
Bi arkadaşım ümitle
Bi aram açık kaderle
Lakin sabrın sonu selamettir beklerim
Gün doğmadan neler doğar bilirim