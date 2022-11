"2023 seçimleri ile ilgili endişemiz yok"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, bir dizi temaslarda bulunmak üzere geldiği Malatya’da, MHP İl Başkanlığını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 13 Kasım Pazar günü Elazığ'da yapacağı miting öncesi Malatya’ya ziyarette bulunduklarını aktaran Yalçın, Bahçeli’nin “2023’e Doğru Aday Belli Karar Net” temasıyla vatandaşlarla buluştuğunu belirterek, programlarda MHP’nin ne yapmaya çalıştığını neler yaptıklarını anlatmanın yanı sıra Cumhur İttifakı’nın ne olduğunun ifade edildiğini söyledi.

“Gittiğimiz her yerde insanımızın gönlünü alıyoruz”

Gittikleri her yerde vatandaşlardan karşılık bulduklarını kaydeden Yalçın, ”Biz gittiğimiz her yerden insanımızın gönlünü alarak geri dönüyoruz. Biz gittiğimiz her yerde araştırma şirketlerinin masa başında kalem oynatarak yaptığı tahminleri, tahminin ötesinde bir gerçeklikle bizzat müşahede ediyoruz görüyoruz. Milliyetçi Harekat Partisi'nin (MHP) bugüne kadar yapmış olduğu bu çalışma düzeni bundan sonra da 2023 seçimlerine kadar devam edecektir. Bütün bunları yaparken bir de yakın bir zamanda başlatmış olduğumuz açık hava toplantılarını gerçekleştiriyoruz. Genel Başkanımız önce Sivas, Bursa, Kayseri, Erzurum, Manisa açık hava toplantılarını gerçekleştirerek milletimizle bir araya geliyor. Genel Başkanımız, yönetici kadromuz insanımıza MHP olarak ne yapmaya çalıştığımızı, bugüne kadar ne yaptığımızı anlatıyor. Bir yerde hesap veriyoruz. Cumhurbaşkanlığı Hükumet Sistemi'nin ne anlama geldiğini, Cumhur İttifakı'nın ne olduğunu anlatıyor. Geleceğe dair Türkiye’nin bir ve bütün olması adına MHP’nin planlarını izah ediyoruz. Bir yenisi de Pazar günü Elazığ’da yapılacak. Elazığ’ın ardından önümüzdeki hafta sonu 20 Kasım tarihinde ise Samsun’da bir diğer mitingimizi gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

“Amacımız milletin rızası”

Vatandaşların dertlerini dinleyerek rızasını kazanmak için yollarda olduklarını kaydeden Yalçın, "Partimiz hemen hemen her yerde sadece milletin rızasını kazanmak onun derdini dinlemek onunla hemhal olmak gibi bir çaba içerisinde. Bunun sonuçlarına baktığımızda başarılı olduğumuz kanaatindeyiz. Çünkü her faaliyet sonrası raporladığımız olaylara baktığımızda partimiz, yönetici kadromuz, teşkilat kademesindeki her kardeşim insanımızla ilgileniyor, ulaşabiliyor. Siyasette temel amaç insan dediğimiz varlığa ulaşabilmek. Ulaşırken o vasıtaları doğru kullanabilmek. Bunu yaptığınızda Türkiye’nin geleceği daha aydınlık daha müreffeh olacaktır“ şeklinde konuştu.

“Kimsenin şüphesi olmasın Cumhur İttifakı devam edecektir”

2023 seçimlerine çok fazla bir sürenin kalmadığını anımsatan Yalçın, "2023 seçimlerine fazla bir süre kalmadı. Bu secimler Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, istikbali ve istiklali ile çok yakın alakalıdır. Başlangıçtan itibaren tesis ettiğimiz Cumhur İttifakı’nın ayakta durabilmesi, hayatiyetini devam ettirmesi gerekmektedir. Bunu başardığımız takdirde ülkenin geleceği ile ilgili olarak hiçbir vatandaşımızın endişesi olmayacak. Bizce Cumhur ittifakı devam edecektir. Kimsenin endişesi olmasın, bizim zillet tabiriyle ifade ettiğimiz altı artı bir diye numaralandığımız bir diğer ittifak bu ülkeye yarar sağlamaz. Bu ülkenin bölünmesi noktasında bir vasıtadır. Seçimlerde bir endişemiz yok. Seçim stratejimiz çok net; birincisi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı açık ara seçtirmek. İkincisi de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) Cumhur İttifakı partilerinin nitelikli çoğunluğu kazanması. Amaç bu. Bu amaca ulaşabilmek için de her türlü çabayı göstereceğimize emin olsunlar. Çalışmalarımızın sonuçlarını aldığımızda çok büyük umutlar beslemeye başlıyoruz. Bunun böylece devam edeceğine inanıyoruz. Netice Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ve Türk milletinin lehine olacaktır” diye konuştu