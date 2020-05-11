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Spor

2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak

Yeniakit Publisher
2020-05-11 13:57:14 -
2023 FIBA Dünya Kupası 25 Ağustos-10 Eylül'de yapılacak

İSTANBUL (AA) - Basketbolda Filipinler, Japonya ve Endonezya'nın ev sahipliği yapacağı 2023 yılındaki FIBA Dünya Kupası, 25 Ağustos-10 Eylül tarihlerinde düzenlenecek.

Uluslararası Basketbol Federasyonları Birliğinden (FIBA) yapılan açıklamada, müsabaka tarihlerinin ev sahibi ülkelere danışılarak belirlendiği duyuruldu.

Tarihinde ilk kez birden fazla ülkenin ev sahipliği yapacağı organizasyonun grup maçları Filipinler, Japonya ve Endonezya'da, final ise Filipinler’in başkenti Manila'da oynanacak.

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