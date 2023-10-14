2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi yeşil bir gelecek oluşturmayı hedefliyor!

Nisan 2023’te gerçekleşen Şangay Otomobil Fuarı’nda “8023” planını ve “Yeşil Kamu Huzuru Fonu”nu açıklayan Chery Group, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi”nde UNICEF (Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Durum Fonu) ve IUCN (Uluslararası Doğayı Koruma Birliği) ile anlaşmalar yapmayı planlıyor. Bu kapsamda yoksul ülke ve bölgelerdeki çocuklara gıda, temiz su, sağlık ve eğitim konularında yardım sağlamak için birlikte çalışılması öngörülüyor. Eş zamanlı olarak, “Kamu Huzuru Chery” girişimini somutlaştırarak ve küresel çevre dostu sürdürülebilir kalkınmaya yönelik sorumluluk ve bağlılığı yerine getirerek, küresel ormanların, okyanusların, su alanlarının ve yaban hayatının korunması için de doğaya dayalı çözümler sunulması planlanıyor.

“Ekolojik Şehir” için iş birliği yapıyor

Chery, 26 yıllık geliştirme süreci boyunca, çevre dostu konseptini derinlemesine uyguladı. Marka her zaman, çevre dostu üretimin temel önceliği olan, kirliliğin önlenmesi, enerji tasarrufu ve temiz üretim konularına vurgu yapıyor. Bu, Chery’nin “Wuhu’da Chery Olmaktan”, “Dünyada Chery Olma” yolunda ilerlemesini sağlıyor. Chery, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi” sırasında, Wuhu’da küresel bir kamu huzuru girişimi başlatacak ve çevrenin korunmasını teşvik etmek için şehirdeki çeşitli paydaşlarla el ele verecek. Chery, dünya genelinde gelişmiş çevre dostu teknolojilerin de yardımıyla, çevre dostu ve ekolojik bir şehir inşa ederek, şehrin istikrarlı ekonomik kalkınmasına ve ekolojik çevrenin sürekli iyileştirilmesine yardımcı olmayı amaçlıyor.

“Daha İyi Bir Dünya” için çalışmalar sürdürülüyor

Ekim ayının ortasında, Chery’nin denizaşırı kullanıcıları, etkili blog yazarları ve küresel ana akım medya, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi”ndeki toplu sürüş etkinliğine katılmak üzere Çin’in Wuhu kentinde bir araya gelecek. Şirket, dünyanın dikkatini çeken bir kamu hizmeti gezisini de kapsayan etkinliği aracılığıyla, daha sağlıklı bir küresel çevre için iş birliği yaparak ve olabilen tüm paydaşlarla birlikte çalışarak, yeni bir çevre dostu yaşam trendini tasvir etmeyi amaçlıyor. “Mass Ride Etkinliği”nde Chery’nin Eko-Ürünler sergisi, “Çevre dostu, Teknoloji, Aile, Arkadaşlık” marka konseptini canlı bir şekilde somutlaştırmayı hedefliyor. Farklı akıllı yaşam tarzı yoldaşlarıyla Chery’nin yeşil ve çevre dostu yeni enerji araç modelleri bir araya gelerek, sağlıklı ve ideal bir yaşam tarzının canlı bir ifadesini ortaya koyacak.

Küresel sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunan Çinli otomotiv markasından, şehirlerin yeşil ekosistemlerini birlikte inşa etmelerine yardımcı olma konusunda öncülük etme ve kullanıcılara sürekli olarak yeni çevre dostu ulaşım deneyimleri sunma konusunda sektörde öncü olmaya kadar küresel bir otomotiv markasına dönüşen Chery, sıcak ve sorumlu kavramlarıyla insanlarda derin bir iz bırakıyor. Marka, “2023 Chery Uluslararası Kullanıcı Zirvesi” hakkında daha detaylı bilgileri önümüzdeki günlerde aktarmaya devam edecek.

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