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Spor 2023 Ballon d’Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu
Spor

2023 Ballon d’Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu

Yeniakit Publisher
2023-10-31 02:50:00 -
2023 Ballon d’Or ödülünün sahibi Lionel Messi oldu

2023 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından, bu ödüle kariyerinde 8. kez ulaştı. Manchester City ile sezonu 3 kupayla tamamlayan Erling Haaland, yılın en iyi forveti ödülüne layık görüldü.

2023 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından, bu ödüle kariyerinde 8. kez ulaştı. Manchester City ile sezonu 3 kupayla tamamlayan Erling Haaland, yılın en iyi forveti ödülüne layık görüldü.
Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d'Or bu gece sahibini buldu. Kariyerine Inter Miami’de devam eden Lionel Messi, rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. Arjantinli futbolcu, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. 2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi, sezonu 16 gol, 16 asistle tamamlamıştı. Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Messi, turnuvayı da 7 golle tamamladı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Inter Miami kulübü sahibi eski İngiliz futbolcu David Beckham takdim etti.

Ödüller sahiplerini buldu

Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Real Madrid’den Jude Bellingham’ın oldu. Irkçılıkla mücadele eden Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, yoksul öğrenciler için yaptığı yatırımlar nedeniyle Socrates ödülüne layık görüldü. Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası zaferi yaşayan Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Fenerbahçe'nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic oylamada 7. sırada yer aldı.

Gecede ‘Yılın en iyi forveti’ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy Ödülü’nü Erling Haaland; Kadınlarda Altın Top ödülünü ise Aitana Bonmati elde etti. Yılın en iyi kulübü ödülleri kadınlarda Barcelona; erkeklerde üst üste ikinci kez Manchester City seçildi.

Efsane futbolcular anıldı

Gecede ayrıca, son 1 yılda hayatını kaybeden efsane futbolcular da anıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Sir Bobby Charlton, Luis Suarez Miramontes ve Aralık ayının son günlerinde hayatını kaybeden efsane Brezilyalı futbolcu Pele’nin görüntüleri ekranlara yansıtılırken, katılımcılar tarafından alkışlandı.

Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1. Lionel Messi
2. Erling Haaland
3. Kylian Mbappe
4. Kevin De Bruyne
5. Rodri
6. Vinicius Junior
7. Julian Alvarez
8. Victor Osimhen
9. Bernardo Silva
10. Luka Modric
11. Mohamed Salah
12. Robert Lewandowski
13. Yassine Bounou
14. İlkay Gündoğan
15. Emiliano Martinez
16. Karim Benzema
17. Khvicha Kvaratskhelia
18. Jude Bellingham
19. Harry Kane
20. Lautaro Martinez
21. Antoine Griezmann
22. Kim Min-jae
23. Andre Onana
24. Bukayo Saka
25. Josko Gvardiol
26. Jamal Musiala
27. Nicolo Barella
28. Randal Kolo Muani
- Martin Odegaard
30. Ruben Dias

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