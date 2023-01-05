2022 yılı bandrol tescil ve korsanla mücadele istatistikleri açıklandı

Telif Hakları Genel Müdürlüğünün bandrol istatistiklerine göre süreli olmayan yayın bandrolü satışı, 2022 yılında 380 milyon 296 bin 402 adet olarak gerçekleşti. Süreli olmayan yayınlar kapsamında, eser türlerine göre en fazla bandrol satışı geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da eğitim kategorisindeki yayınlarda oldu. Yıl boyunca eğitim alanında 131 milyon 85 bin 404 adet bandrol satışı yapılırken, yetişkin kültür kategorisinde 89 milyon 425 bin 895, yetişkin kurgu edebiyat kategorisinde 69 milyon 681 bin 428, çocuk kategorisinde 45 milyon 747 bin 6, inanç kategorisinde 33 milyon 9 bin 72, ithal yayımlar kategorisinde 5 milyon 709 bin 704, akademik alanda 5 milyon 336 bin 417 ve gençlik kitapları kategorisinde 301 bin 476 adet bandrol satıldı.

Kişi Başına Düşen Fiziki Kitap Sayısı Zirvede

2022 yılında, Kültür ve Turizm Bakanlığı bandrol satış verileri ve Milli Eğitim Bakanlığı’nın öğrencilere ücretsiz olarak dağıtımını gerçekleştirdiği 300 milyon 662 bin 793 adet kitapla birlikte toplamda 680 milyon 959 bin 195 adet süreli olmayan yayın üretildi. Dijital platformlardan indirilen kitaplar, bandrol muafiyetine tabi kapak hariç toplam 48 sayfayı geçmeyen eğitim amaçlı süreli olmayan yayınlar, kütüphanelerden ödünç alınan ve şahıslar arasında ödünç verilen ya da değiş tokuş yapılan kitaplar hariç, kişi başına düşen fiziki kitap sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 5 artarak 7,97’ye yükseldi.

Yapımcı Sertifikasında Büyük Artış Yaşandı

Telif Hakları Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında 742 adet sinema ve 486 adet müzik yapımcı sertifikası düzenlendi. Bir önceki yıla göre yüzde 70 artış gösteren yapımcı sertifikası sayısı toplamda 1.228’e yükseldi. 2022 yılında hak sahiplerinin talebi doğrultusunda 1.853 isteğe bağlı kayıt-tescil işlemi gerçekleştirildi. Eser sahiplerinin isteğine bağlı olarak gerçekleştirilen kayıt-tescil işlemlerinden en çok yararlanan hak sahibi grubu ise 791 tescil ile bilgisayar programları oldu. 791 bilgisayar programının yanında, 665 ilim ve edebiyat eseri, 246 güzel sanat eseri, 87 sinema eseri ile 64 musiki eserinin kayıt-tescili yapıldı.

Sinema ve Müzik Sektörü

2022 yılında sinema alanında 475 film tescil edilerek 48 bin 440 bandrol satıldı. Müzik alanında da 1.735 yapım tescil edildi ve 927 bin 551 adet bandrol satışı gerçekleştirildi. Dijital oyunlarda ise 46 tescil işlemiyle birlikte 131 bin 999 bandrol satıldı. Sinema ve müzik yapımları ile bilgisayar oyunları için, 2022 yılında toplamda 1 milyon 107 bin 990 bandrol satışı yapıldı.

Korsanla Mücadelede

Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Daire Başkanlığından alınan verilere göre korsanlıkla mücadele kapsamında 81 ilde faaliyet gösteren “İl Denetim Komisyonları” 2022 yılında 1.163 denetim faaliyeti gerçekleştirdi ve bu denetimler kapsamında 626 bin 859 materyal ele geçirildi.