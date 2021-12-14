Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı maaşlarına yapılacak olan zam oranında. Pek çok kişi asgari ücretin ne zaman hangi gün açıklanacağını merak ediyor. Peki, asgari ücret belli oldu mu?

2022 yılı asgari ücret günlük net

Asgari ücret tespit komisyonunun dördüncü ve son toplantısını 13 Aralık Pazartesi günü yapması bekleniyordu. Ancak komisyon toplanmadı. Toplantının ne zaman hangi gün yapılacağı ise henüz netlik kazanmadı. Konu hakkında bir açıklama yapıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

CNN Türk'ten Mustafa Berber, "İşveren 3.500 liralık bir asgari ücret bekliyor. İşçi kesimi ise bu rakamın 4 bin liranın altında olmamasını bekliyor. Hükümet tarafının da çalışanı enflasyona karşı ezdirmeyeceğiz açıklamasını yaptı” dedi.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, 13 Aralık’ta ki köşe yazısında "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.