Heyecanlı bekleyiş sürüyor. Asgari ücretli çalışanlar zam görüşmelerinde gelinen son noktayı beklemeye başladı. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zam kararı güncel

2022 net asgari ücret AGİ’siz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin "Asgari ücrette beklentileri karşılayacak ciddi bir rakam belirleyeceğiz. Bayram havası yaratacak, rahat bir nefes aldıracak bir seviyede belirleneceğini belirtmek isterim" dedi.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu aralık ayının ilk 9 günü üç önemli toplantı gerçekleştirdi. Son toplantının bugün yapılması ardından da yeni zamlı maaşın açıklanması bekleniyor. Toplantı detayları paylaşıldığında haberlerimizde ye vereceğiz.

Asgari ücret zam oranıyla birlikte AGİ’de yaşanacak olan artışta netleşecek. İşte AGİ tahminleri şöyle:

2021 yılında Bekar AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan AGİ 321,97 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 418,57’e yüzde 35 zam yapılırsa 434,67 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 1 çocuklu AGİ 362,22 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 470,88’e yüzde 35 zam yapılırsa 488,99TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 2 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 3 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 4 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışmayan 5 çocuklu AGİ 456,12TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,92’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan AGİ 268,31 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 348,80’e yüzde 35 zam yapılırsa 362,21 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 1 çocuklu AGİ 308,55 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 401,12’e yüzde 35 zam yapılırsa 416,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 2 çocuklu AGİ 348,80 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 453,45’e yüzde 35 zam yapılırsa 470,89 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 3 çocuklu AGİ 402,47 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 523,21’e yüzde 35 zam yapılırsa 543,33TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 4 çocuklu AGİ 429,30 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 558,09’e yüzde 35 zam yapılırsa 579,55 TL’ye yükselecek.

2021 yılında Evli eşi çalışan 5 çocuklu AGİ 456,12 TL olarak ödeniyor şayet yüzde 30 zam yapılırsa bu rakam 592,96’e yüzde 35 zam yapılırsa 615,77 TL’ye yükselecek.