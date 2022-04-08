2022-MEB-EKYS sonuç sorgulama ekranı! MEB Eğitim Kurumlarına Yönetici sonuçları açıklandı mı?
Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı 20 Mart’ta gerçekleştirilmişti. MEB 2022 MEB EKYS sınavına katılan adaylar 2022 EKYS sonuçları açıklandı mı? MEB 2022 EKYS sonuç sayfası erişime açıldı mı? sorularını soruyordu. İşte ÖSYM 2022 MEB EKYS sonuç sorgulama ekranı!
EKYS sonuçları 2022 açıklandı mı? 20 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavına (2022-MEB-EKYS) ait değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 08 Nisan 2022 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebileceklerdir. ÖSYM MEB EKYS SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
2022 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2022-MEB-EKYS), 20 Mart 2022 tarihinde belirlenen sınav merkezlerinde gerçekleştirildi. Sınav, saat 10.15’te başladı ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) oldu. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alnımadı. 2022 MEB EKYS sonuçalrı ÖSYM tarafından açıkladı.