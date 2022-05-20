2022 Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayram tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı'na sayılı günler kaldı. Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde tatilin kaç gün olacağı bir hayli merak ediliyor. Peki Kurban Bayramı tatili ne zaman başlıyor, 2022 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Tatil planlarını erkenden yapmak isteyen veya kurbanlık almak isteyen vatandaşlar 2022 Kurban Bayramı tarihini araştırıyor. Peki Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihte?
Kurban Bayramı arefe günü 8 Temmuz Cuma günü olacak. Bayramın birinci günü ise 9 Temmuz tarihine denk geliyor.
Kurban Bayramı 1. Gün: 9 Temmuz Cumartesi
Kurban Bayramı 3. Gün: 11 Temmuz Pazartesi
Kurban Bayramı 4. Gün: 12 Temmuz Salı
2022 Kurban Bayram tatili kaç gün?
Kurban Bayramı arefe günü cuma gününe denk geliyor. Arefe günü kamu kurum ve kuruluşları yarım gün tatil oluyor. Bayramın birinci günü ise cumartesi günü olacak. Bayram dört gün boyunca devam edecek. Henüz bayram tatilinin uzatıldığı ile ilgili bir açıklama yapılmadı.