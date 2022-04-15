2022 KPSS lisans, önlisans ve ortaöğretim başvuru tarihleri... ÖSYM KPSS 2022 sınavı ne zaman?

Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olma hayali kuran lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunları, 2022 yılında içinde yapılacak olan KPSS'lerin başvuru ve sınav tarihlerini sorgulamaya başladı. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek KPSS 2022 başvuru tarihleri ile KPSS 2022 lisans, önlisans ve ortaöğretim sınav tarihleri de açıklandı. İşte KPSS başvuru tarihleri ile sınav zamanları:

2022 KPSS lisans sınavı ne zaman?

Bu sene Kamu Personeli Seçme Sınavı lisans (Genel yetenek-Genel Kültür, Eğitim bilimleri) sınavı 31 Temmuz 2022'de olacak.

KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos,

2022 KPSS ÖABT 14 Ağustos,

2022 KPSS Önlisans 2 Ekim,

2022 KPSS Ortaöğretim 6 Kasım,

2022 KPSS DHBT 27 Kasım.

2022 KPSS başvuru ne zaman?

KPSS lisans (GY-GK, EB) başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

KPSS lisans (Alan Bilgisi 1) başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

KPSS lisans (Alan Bilgisi 2) başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

KPSS ÖABT başvuru tarihi: 24.05.2022 - 06.06.2022

KPSS Önlisans başvuru tarihi: 03.08.2022 - 15.08.2022

KPSS Ortaöğretim başvuru tarihi: 01.09.2022 - 13.09.2022