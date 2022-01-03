Memur ve emekliler için her yıl ocak ayının ilk günleri heyecanlı geçer. Bilindiği gibi memur ve emekli maaşlarına enflasyon rakamlarına göre artış yapılıyor. 2021 Aralık ayı enflasyon rakamları 3 Ocak Pazartesi günü açıklandı. Peki, kaymakam maaşı ne kadar oldu?

2022 kaymakam maaşı ne kadar oldu?

Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) Aralık 2021 dönemi enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 25,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısı için toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 3'lük zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 22,9'luk enflasyon farkı ortaya çıktı.

Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 5 artış yapılması öngörülüyor. Buna göre yüzde 22,9'luk enflasyon farkının eklenmesiyle memur, sözleşmeli ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışları yüzde 27,9 oldu.

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları da geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 25,5'e karşılık geliyor.

Öğretmenler ise açıklanan enflasyonun ardından maaşlarına ne kadarlık bir zam yapıldığını araştırmaya başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kabine toplantısının ardından ise ek zam açıklaması yapması bekleniyor.

Enflasyon rakamlarının açıklanmasıyla birlikte kaymakam (4/1) maaşı 8.933 TL’den 11.386 TL’ye yükseldi.