2022 Gelişme yılı olacak

Akit Ekonomi

Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, 2021 yılını değerlendirdi ve 2022 yılı beklentilerini paylaştı.

Büyük bir dinamiğimiz var

Nane, “Darbe girişimiyle karşı karşıya kalınan 2016’da turist sayısında yüzde 35 gerileme görüldü ama Türkiye’nin öyle bir büyük dinamiği var ki 2017’de rekor geldi. 2018’de ise daha iyi bir performans sergilendi. Bu potansiyeli ortaya çıkarmak için çalışmak gerekiyor” diye konuştu.

Geleceğe umutlu bakıyor

Türkiye’ye güvendiklerini kaydeden Nane, şunları söyledi: “2020’de global krizle karşı karşıya kaldık. Bunu her zamanki yöntemle çözemezdik. Sistemimize iki yaklaşım daha ekledik biri müşteriydi diğeri de atalet. Bu yaklaşımlarla sürecimizi yönettik. Uçak satıyoruz çünkü uçuramadığımız zaman bu bize maliyettir. Bunları akıllı ve etkin kullanarak verimli yönetim yaptık. Şükür, en az zararla bu süreci atlattık. Yurt dışındaki büyük firmaların zararları çok daha fazla. Bunlar geride kaldı. Geleceğe de umutla bakıyoruz, hatalardan ders alarak ileriye gidiyoruz.”

Kurlar dengeye gelecek

Havacılığın uzun vadeli ve güncel durumlara göre hareket gerektiren bir sektör olduğuna dikkat çeken Nane, şu ifadeleri kullandı: “Ülkemizin dinamiğine güveniyoruz. Yaptığınız işi seviyorsanız, ülkenize güveniyorsanız ve aklınızı kalbinizle dengeli kullanıyorsanız başarı kaçınılmaz oluyor. Ülkemizde 2022’de kurların da dengeye geleceğini ve Türkiye’nin değer açısından çok uygun hale geleceğini, turizmde rekor yılı olacağına gönülden inanıyoruz.” Nane, ayrıca “İnşallah 2022 yılı dünyanın ve Türkiye’nin özlediği bir gelişme yılı olacak. Turizm sektörü beklediği rekorları bu yıl egale etmeye çalışacak” şeklinde konuştu.

Kurallar harfiyen uygulanıyor

Pandeminin yayılımını durdurmak için gerekli her tedbiri aldıklarına da işaret eden Nane, “Çalışanlarımız temkinliler, maskeler ve eldivenlerle çalışıyorlar. Yolcularımız da önlemlerini alıyorlar. Uçuşlarımızda hijyen kurallarını tavizsiz uyguluyoruz. Kabin bagajı konusunda çok hassasız. Otoritelerce belirlenen kurallara uyuyoruz” diye ekledi.