2022 engelli maaşı nasıl alınır? | 2019 Engelli maaşları son dakika kaç TL oldu? Şubat aylığı yattı mı?

Ülkemizdeki onbinlerce engelli ve engelli yakınını ilgilendiren müjde geldi! Engelli maaşları zamlandı! Engelli maaşları ne kadar oldu? Engelliler zamlı maaşlarını ne zaman almaya başlayacak? 2019 evde bakım ücreti ne kadar oldu?

65 yaşı tamamlamış olanlara, muhtaçlara ve engellilere 2022 sayılı kanun gereği aylık bağlanmaktadır. Bu aylığın diğer ismi ise 2022 aylığıdır. Bu aylığın bağlanabilmesi için aylık bağlanacak kişinin kanunda belirtilen şartlara sahip olması ve SGK’dan herhangi bir gelir ve yada aylık almıyor olması gerekmektedir. Evde bakım ücretleri 2019 yılında zamlı ödenecek! Evde bakım ücreti alma şartları nelerdir? Tüm soruların cevapları haberimizde!

Engelli maaşı ne kadar oldu?

Buna göre; yüzde 40 - 69 arası engeli olan kişiler 480.22 TL, yüzde 70 ve üstü bakıma muhtaç engelliler ise 720.33 TL aylık alacak. Yüzde 70 ve üzeri engelli, ocak maaşını zamsız aldıysa şubatta 790.14 TL maaş alacak. Yüzde 40 ila yüzde 69 arası engelli olan kişilerse, şubatta maaş farkıyla 526.76 TL maaş alacak.

2022 sayılı kanun uyarınca 65 yaş üstü kişilere, engellilere ve evde engellisine bakan kişilere maaş ödeniyor. Bu maaşlar memur maaş katsayısına endeksli. Memur maaş katsayısı enflasyon oranında güncellenip Hazine ve Maliye Bakanlığı konuyla ilgili genelgeyi yayımlayınca bu yıl ödenecek maaş ve zam miktarları da belli oldu. 65 yaş aylığı 2018’in ikinci yarısında 543.27 TL’ye yükseldi. Ayrıca aylıkların 3 ayda bir yerine aylık ödenmesi yönünde düzenleme de hayata geçti. Bu yıl ise 65 yaş aylıkları memur katsayısındaki artışla 601.58 TL’ye yükseldi. Aylıklar temmuzda memur maaş katsayısındaki artışla birlikte tekrar zamlanacak.

Ocak aylıklarını çekenler şubatta 1 aylık farkla 659.88 TL maaş alacak. Bu artışla birlikte 65 yaş aylığına 58.31 TL zam yapılmış oldu. 65 yaş üstü kişi ve eşinin toplam gelir üst sınır da asgari ücrete endeksli. Asgari ücretteki yüzde 26’lık artışla bu sınır bu yıl için 609.67 TL oldu. Dolayısıyla geçtiğimiz yıl eşinin ve kendisinin toplam geliri 1.200 TL olduğu için 65 yaş aylığı alamayan bir kişi bu yıl tekrar 65 yaş aylığına başvurur ve diğer şartlar da mevcutsa aylık alabilecek. Asgari ücretin önemli ölçüde artması sonrası eşinin ve kendisinin geliri artmayan bir kişi bu yıl yeniden başvuru yaparsa aylık alabilir.

Evde bakım parası 1305 tl oldu

Evde bakım parası da 126.57 TL zamlanarak, 1.305,97 TL’ye çıktı. Zamlı evde bakım paraları şubatta ödenmeye başlanacak. Engelliye bakan kişinin evde bakım parası alabilmesi için ilk şart, engellinin en az yüzde 50 oranında engeli olduğunun sağlık kurulu raporuyla tespit edilmesi. Raporda ‘ağır engelli’ ibaresinin yer alması şart.

Alınan kurul raporunda engellinin bakıma muhtaç olduğunun da mutlaka belirtilmesi gerekiyor. Evde bakım parası alınabilmesi için engellinin bulunduğu hanede kişi başına düşen gelirin asgari ücretin üçte ikisinden düşük olmalı. Bu yıl bu sınır 1.219,35 TL’ye yükseldi. Öte yandan 18 yaş altı engellinin yakınlarına ödenen aylık da bu yıl 480.22 TL olarak ödenecek.

Evde bakım parası alınabilmesi için engelliye bakan kişiyle engelli arasında kan bağı bulunması da şart. Ancak yönetmelik üvey akrabaların da alabileceğini söylüyor. Diğer yandan engelliye bakan kişinin aynı adreste ikamet etmesi de gerekiyor. Aksi taktirde bakımın tam anlamıyla yerine getirilmeyeceği düşünülerek ücret ödenmiyor.

Hangi durumlarda aylıklar kesiliyor?

Aylık almakta iken ikametgâhını başka vakıf görev alanına girecek şekilde değiştirenlerin yaşlı aylığı ve engelli aylıkları geçici olarak durduruluyor. Bir yıl içinde yeni ikametgah bölgesindeki vakfa başvurulması ve muhtaçlığın devam ettiğinin tespit edilmesi halinde, durdurulduğu tarihten itibaren aylıklar yeniden bağlanır. Sağlık raporunu, süresi dolduktan sonra yeniletmeyenlerin aylığı da aynı şekilde durdurulur.

18 yaş altı engelli yakını aylığı, 18 yaşın doldurulduğu tarihte kesilir. Aylığın on ay boyunca alınmaması veya gelir kriterinin kaybedilmesi halinde de aylık kesilir.