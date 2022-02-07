2022 EKPSS tercih sonuçları son dakika ne zaman açıklanacak? EKPSS 2022 tercih sonuç sorgulama ekranı!

EKPSS tercih sonuçları... Kamu kurum ve kuruluşlarının boş kadroları için engelli memur alımı yapılıyor. Devlet kurumlarında engelli memur kontenjanlarına başvuruda bulunmak isteyen EKPSS sınavına katılan adaylar 2022 EKPSS tercihlerini 5-14 Ocak tarihleri arasında yaptı. EKPSS tercihlerinde bulunanlar şimdi de ÖSYM’nin açıklacağı EKPSs 20222 tercih sonuçlarını beklemeye başladı. İşte 2022 EKPSS tercih sonuç sorgulama tarihi.

2022 EKPSS tercih sonuçları açıklandı mı?

EKPSs 2022 tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? EKPSS adayları tercihlerini, 5-14 Ocak tarihleri arasında tamamlamıştı. EKPSS tercihleri tamamlanmasının ardından gözler tercih sonuçları açıklanma tarihine çevrildi. EKPSS tercih sonuç tarihi hakkında ÖSYM'den bir açıklama henüz yapılmadı. Geçen yıl tercihler 19 Ocak'ta sona ermiş sonuçlar ise 26 Ocak'ta erişime açılmıştı. Henüz açıklanmayan EKPSS tercih sonuçlarının Şubat ayının ikinci haftası içerisinde açıklanması bekleniyor.

EKPSS tercih sonuçları nereden öğrenilecek?

EKPSS 2022 tercih sonuçları ÖSYM'nin sonuç sayfası olan "sonuc.osym.gov.tr" adresinden öğrenebilecekler. 2022 EKPSS tercih sonuçları için tıklayın

EKPSS nedir?

EKPSS, engelli bireylerin eğitim durumlarına göre farklı düzeylerde yapılan ve alınan sonuçlar neticesinde devlet memuru olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmasını mümkün kılan merkezi sınav sisteminin adıdır.