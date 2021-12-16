2022 yılıyla birlikte pek çok maaşa zam uygulanacak. Dul ve yetim aylığı alanlar yeni yılda maaşlarının ne kadar olacağını araştırmaya başladı. Peki, dul aylığı ne kadar 2022?

2022 dul ve yetim maaşı ne kadar oldu?

Dul ve yetim aylığına her yıl ocak ve temmuz aylarında zam yapılıyor. 1 Temmuz 2021 tarihi itibari ile yapılan enflasyon güncellemesi sonrasında 2021 dul maaşı ve yetim maaşı yüzde 8,45 oranında zamlandı. Maaşı 2 bin 400 lira olan bir kişinin zamlı maaşı bu oran üzerinden 2 bin 602 liraya yükseldi.

2022 yılında yapılacak olan zammın ardından net rakam ortaya çıkacak. Dul ve yetim aylığına ocak ayında iki ayrı artışın yansıması bekleniyor. Dul ve yetim maaşına enflasyon rakamlarına göre hem maaş zammı uygulanacak hem de enflasyon rakamlarına göre ek zam uygulanacak.

Hayatını kaybeden sigortalının eşine aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

Eşine aylık bağlanması için, ölüm tarihinde sigortalının eşi ile yasal evlilik bağı bulunması şarttır. Sigortalının dul eşine % 50 si; aylık bağlanmış çocuğu bulunmayan dul eşine ise Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde % 75 i oranında aylık bağlanacaktır.

Hayatını kaybeden sigortalının çocuklarına aylık bağlanmasının şartları nelerdir?

Ölen sigortalının çocuklarına aylık bağlanabilmesi için çocukların cinsiyeti, yaşı, malul olup olmaması, öğrenim durumu ve medeni hali gibi kıstaslar mevcuttur.

Hak sahibi çocuklara ölüm aylığı bağlama şartları aşağıda açıklanmış olmakla birlikte, 21/03/2018 tarihli ve 7103 sayılı Kanun ile hak sahibi çocuklar için yeni düzenlemeler yapılmıştır. Buna göre, 27/3/2018 tarihinden itibaren ölüm aylığı bağlanması talebinde bulunan çocuklardan 4/1-(a) kapsamında sigortalı sayılanlara; 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi halinde 20 yaşını, yükseköğrenim yapması halinde 25 yaşını doldurana kadar aylık bağlanacaktır. Aylık almakta iken 4/1-(a) kapsamında sigortalılığa tabi çalışmaya başlayan hak sahibi çocukların da Kanunda belirtilen yaş ve öğrencilik nitelikleri devam ettiği sürece bağlanan aylıkları kesilmeyecektir.