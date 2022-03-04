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Aktüel 2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç?
Aktüel

2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç?

12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS için giriş belgeleri ÖSYM üzerinden açıklandı. 2022-DİB-MBSTS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesi sorgulaması ile sınava girecekleri bina ve salon yerlerini öğrenirken, 2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç? sorularını da merak etmeye başladı. Peki 2022 DİB MBSTS sınavı başlama, bitiş saati kaç? 2022 DİB MBSTS giriş en son saat kaçta?

Yeniakit Publisher
2022-03-04 09:35:00 - 2022-03-04 09:39:46
2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç?

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart’ta uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) başvuruları 25 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ücreti 240 TL olarak açıklanmıştı.

2022 DİB MBSTS sınav ne zaman saat kaçta?

Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. 2022-DİB-MBSTS sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.

MBSTS sınav konuları

MBSTS sınav merkezleri neresi?

2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS), 12 Mart 2022

tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.

010 ADANA/MERKEZ

030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ

040 AĞRI//MERKEZ

062 ANKARA/ÇANKAYA

070 ANTALYA/MERKEZ

100 BALIKESİR/MERKEZ

160 BURSA/MERKEZ

190 ÇORUM/MERKEZ

200 DENİZLİ/MERKEZ

210 DİYARBAKIR/MERKEZ

230 ELAZIĞ/MERKEZ

250 ERZURUM/MERKEZ

260 ESKİŞEHİR/MERKEZ

270 GAZİANTEP/MERKEZ

310 HATAY/MERKEZ

330 MERSİN/MERKEZ

341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)

343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)

352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)

370 KASTAMONU/MERKEZ

380 KAYSERİ/MERKEZ

410 KOCAELİ/MERKEZ

420 KONYA/MERKEZ

450 MANİSA/MERKEZ

460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ

470 MARDİN/MERKEZ

480 MUĞLA/MERKEZ

510 NİĞDE/MERKEZ

520 ORDU/MERKEZ

530 RİZE/MERKEZ

540 SAKARYA/ADAPAZARI

550 SAMSUN/MERKEZ

580 SİVAS/MERKEZ

590 TEKİRDAĞ/MERKEZ

610 TRABZON/MERKEZ

630 ŞANLIURFA/MERKEZ

650 VAN/MERKEZ

660 YOZGAT/MERKEZ

670 ZONGULDAK/MERKEZ

DİB MBSTS nedir?

MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;

1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,

2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,

3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.

MBSTS'ye kimler giriyor?

Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.

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