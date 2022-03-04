2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç?
12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS için giriş belgeleri ÖSYM üzerinden açıklandı. 2022-DİB-MBSTS sınavına girecek adaylar sınav giriş belgesi sorgulaması ile sınava girecekleri bina ve salon yerlerini öğrenirken, 2022 DİB MBSTS sınav saati kaçta? DİB MBSTS 2022 sınavı başlama saati kaç? sorularını da merak etmeye başladı. Peki 2022 DİB MBSTS sınavı başlama, bitiş saati kaç? 2022 DİB MBSTS giriş en son saat kaçta?
Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 12 Mart’ta uygulanacak olan Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) başvuruları 25 Ocak 2 Şubat tarihleri arasında alınmıştı. Sınav ücreti 240 TL olarak açıklanmıştı.
2022 DİB MBSTS sınav ne zaman saat kaçta?
Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS) 12 Mart 2022 tarihinde uygulanacak. 2022-DİB-MBSTS sınav giriş belgeleri ÖSYM üzerinden erişime açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren giriş belgesini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler. 2022-DİB-MBSTS sınav, saat 14.45’te başlayacak ve 90 dakika sürecektir. Adaylar, saat 14.30’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır.
MBSTS sınav merkezleri neresi?
2022 Diyanet İşleri Başkanlığı Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (2022-DİB-MBSTS), 12 Mart 2022
tarihinde aşağıda belirtilen il merkezlerinde yapılacaktır.
010 ADANA/MERKEZ
030 AFYONKARAHİSAR/MERKEZ
040 AĞRI//MERKEZ
062 ANKARA/ÇANKAYA
070 ANTALYA/MERKEZ
100 BALIKESİR/MERKEZ
160 BURSA/MERKEZ
190 ÇORUM/MERKEZ
200 DENİZLİ/MERKEZ
210 DİYARBAKIR/MERKEZ
230 ELAZIĞ/MERKEZ
250 ERZURUM/MERKEZ
260 ESKİŞEHİR/MERKEZ
270 GAZİANTEP/MERKEZ
310 HATAY/MERKEZ
330 MERSİN/MERKEZ
341 İSTANBUL 1 (Kadıköy/Maltepe/Ataşehir)
343 İSTANBUL 3 (Beyoğlu/Şişli/Beşiktaş/ Kağıthane/Sarıyer)
352 İZMİR/1 (Karşıyaka/Bornova/Çiğli)
370 KASTAMONU/MERKEZ
380 KAYSERİ/MERKEZ
410 KOCAELİ/MERKEZ
420 KONYA/MERKEZ
450 MANİSA/MERKEZ
460 KAHRAMANMARAŞ/MERKEZ
470 MARDİN/MERKEZ
480 MUĞLA/MERKEZ
510 NİĞDE/MERKEZ
520 ORDU/MERKEZ
530 RİZE/MERKEZ
540 SAKARYA/ADAPAZARI
550 SAMSUN/MERKEZ
580 SİVAS/MERKEZ
590 TEKİRDAĞ/MERKEZ
610 TRABZON/MERKEZ
630 ŞANLIURFA/MERKEZ
650 VAN/MERKEZ
660 YOZGAT/MERKEZ
670 ZONGULDAK/MERKEZ
DİB MBSTS nedir?
MBSTS, Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı’nın kısa adıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı Sınav Yönetmeliğinin 23. Maddesi uyarınca görevlilerin bilgi seviyelerini ölçmek ve mesleki bakımdan göreve en iyi şekilde hazır bulunmalarını sağlamak, kariyer basamaklarında kriter olarak değerlendirmek ayrıca;
1. Görev (müktesebi olup başka unvanlarda görev yapan personel) veya görev yerlerini değiştirmek isteyen cami görevlileri,
2. Yurtdışına din görevlisi olarak gitmek isteyenler,
3. Hac ve umre hizmetlerinde (Müftü, Vaiz ve Eğitim Görevlileri hariç) din görevlisi olarak görevlendirileceklere yönelik (4/B statüsünde çalışan sözleşmeli personel dahil) Mesleki Bilgiler Seviye Tespit Sınavı (MBSTS) yapılır.
MBSTS'ye kimler giriyor?
Diyanet İşleri Başkanlığı en az iki yılda bir Mbsts’ı yapıyor. MBSTS’ı Diyanet İşleri Başkanlığında çalışan imam, Kur’an kursu öğretmeni ve müezzinlere yönelik bir sınav. Eğer görev yerinizi veya unvanınızı (imam iken uzman imam olmak gibi) değiştirmek, yurt dışı ve hac’da görevlendirilmek isterseniz bu sınava girmiş olmanız gerekir.