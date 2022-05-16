2022 cilt güzellik: Yüzü daha canlı ve parlak gösteren maske tarifleri! Doğal cilt güzellik sırları

Yüzü Daha Canlı ve Parlak Gösteren Maske Tarifleri

Cildin sağlıklı ve daima güzel görünmesi için cilt bakımına daima özen verilmelidir. Belli bir yaştan oluşan kırışıklıklar, pürüzlükler bu maske sayesinde yok olurken cildiniz daha parlak, canlı ve gergin olacaktır. Şimdi sizlere yüzü canlı gösteren maske tariflerini vermeden önce parlak cilt için yapılması gerekenler nelerdir kısaca bilgi vereyim daha sonra ise maske tariflerine ayrıntılı şekilde geçeriz.

Parlak Bir Cilt İçin Yapılması Gerekenler

Parlak ve bakımlı bir daima sağlıklı ve sizde göründüğümüzün kanıtıdır. Solgun, yıpranmış, yordun ve kırışık bir cilt kişi sanki hasta gösterdiği gibi cilt bakımının da önemsizliği göstermektedir. Daha parlak ve pürüzsüz bir cilt güzelliğin ve bakımlı olmanın ilk işaretidir, unutmayın çirkin kadın yoktur bakımsız kadın vardır. Sigara tüketimi, hava kirliliği, vitamin ve mineral bakımından eksik beslenme, çok fazla kafein tüketme, cilt bakıma özen göstermem gibi pek çok sebep cildin hem erken yaşlanmasına hemde çabuk solmasına neden olur. Peki cildi canladırmanın yöntemleri nelerdir, cilt parlak göstermek için ne yapılmalı, sorusuna verilecek cevaplar arasında pek çok krem ve kozmetik önerilen bulunmasına karşın evde alacağız bazı küçük önlemler ve parlak cilt maskesi sizlere bu konuda büyük destek sağlayacaktır. Şimdi sizlere parlak cilt için bazı basit öneriler vermek istiyorum.

Bol bol su tüketin

Cildinizdeki ölü hücrelerden arındırın belli aralıklarla peeling uygulayın. Peeling maskeleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Belli saatler arasında asla güneşin altına fazla çıkmayın. Özellikle saat 11 ile 16 arasında.

Güneş kremi kullanmayı artık alışkanlık haline getirin. Cildinizi güneşin zararlı etkilerinden koruyun

Cilt gözenekleri buhar banyosu ile belli aralıkla açın

Akşam yatmadan önce mutlaka makyajı cildinizden temizleyin

Haftada 1 defa cilt bakım maskeleri uygulayın. Diğer yazımızda evde cilde iyi gelen maske tarifleri yazımızı inceleyebilirsiniz.

Yeterli ve düzenli şekilde beslenmelisiniz.

Cilde iyi gelen bitki çayları tüketin.

Zararlı alışkanlıklardan sigara ve alkolden uzak durun.

Yüzü Canlı Gösteren Doğal Maskeler

Sizlere yüzün pürüzsüz olması için maske tarifleri nelerdir ayrıntılı tarifler vererek destek olmaya çalışacağım. Cildin pürüzsüz ve parlak olması için maske denenmiş ve etkili sonuç veren maskeleri seçmeye çalıştım. Her bir tarif denenmiş ve etkili sonuç veren maske tarifleridir.

Cildi Canlandıran Maske

Malzemeler

Sızma zeytinyağı ( 1 çay kaşığı)

Bal ( Yarım çay kaşığı )

Karbonat ( 1 çay kaşığı)

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Bir kase içerisine bütün malzemeleri ekleyin ve iyice karıştırın. Karın macun kıvamına gelmelidir. Temizlenmiş cildinize dairesel hareketler yaparak yedirin boyun bölgesine de sürebilirsiniz. Ortalama 10 dakika kadar bekledikten sonra ılık su ile durulayın ve nemlendirici krem sürün. Yumuşak ve parlak bir cilde sahip olmak için haftada 1 defa uygulayabilirsiniz. Cildi onaran, nemlendiren, yenileyen bu maske ile cildiniz yumuşak ve pürüzsüz olduğu gibi kısa sürede canlı görünecektir. Boyun ve yüz bölgesinde bulunan kırışıklıkları önlemede çok etkili bir tariftir.

Cildin Pürüzsüz ve Parlak Olması İçin Maske

ciltguzellik. com'un haberine göre; Kırışıklıkları yok eden cildi parlak ve pürüzsüz gösteren bu maske sayesinde cildiniz harika görünecek. Maske tarifinde bulunan yeşil çay kırışıklıkların görünümünü azaltırken limon ise cildinizi gözeneklerinin temizlenmesini sağlayacaktır.

Malzemeler

2 yemek kaşığı yeşil çay

1 tutam zerdeçal tozu

Yarım çay kaşığı limon suyu

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Bir çam kase içerinde bütün malzemeleri karıştırın ve hazırladığınız karışımı bir pamuk yardımı ile yüzünüze iyice sürün kuruması için 3 ile 5 dakika kadar bekleyin. Aynı şekilde yüzünüzde maskeyi silmeden bir kat daha sürün ve kuruması için 3 dakika kadar gene bekleyin. Elinizdeki karışım bitene kadar bu şekilde kat kata karışımın hepsini sürün. En son katıda sürerek 10 dakika kadar bekleyin. İşlemi bitirmek için ılık su ile yüzünüzü durulayın. Haftada 1 defa uygulamak yeterlidir. Eğer zerdeçal elinizde yoksa zerdeçal eklemeden bu maskeyi aynı şekilde uygulayabilirsiniz.

Yüzün Pürüzsüz Olması İçin Maske

Daha sıkı daha gergin ve pürüzsüz bir cilt elde etmek için salatalık ve süt kürü çok etkili bir maske tarifidir.

Malzemeler

2 yemek kaşığı rendelenmiş salatalık

1 yemek kaşığı süt

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Yukarıda saydığımız malzemeleri bir kase içerisinde iyice karıştırın ve ilk olarak temiz cildinize bu karışım suyunu iyice sürerek yediriniz, daha sonra ise yüzünüze karışımı tamamen sürün ve kurumasını bekleyin. Belli bir süre değilde maske kuruyana kadar yüzünüzde kalmalıdır. Kuruduktan sonra yüzünüzü ılık su ile durulayın. Bu maskeyi haftada 2 defa uygulamak yeterlidir. Mutlak en son nemlendirici sürmeyi unutmayın.

Cildi Porselen Gibi Yapan Maske

Uzak doğulu bayanların güzellik sırı olarak bilinen maya maskesi cildi canlandırmanın yanında cilt sorunlarını da gidermektedir. Porselen gibi gergin ve pürüzsüz bir cilde sahip olmak istiyorsanız mutlaka bu maskeyi denemelisiniz.

Malzemeler

Maya ( 1 çorba kaşığı )

Süt ( 1 çorba kaşığı )

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Bir kase içerisinde maya ve süt çok iyice karıştırılır. Maya tamamen karışana kadar işlem devam edilmelidir. Karışımı bütün yüzünüze uygulayıp ortalama yarım saat kadar bekliyorsunuz. Bu süre içerisinde maske yüzünüzde iyice kuruyacaktır. Maskeyi sökmek için sıcak suyu havluya dökün ve yüzünüzü silin, daha sonra ise soğuk su ile yıkayınız. Düzenli olarak haftada 1 defa uyguladığınızda kısa sürede etkili sonuç almanız mümkün.

Pürüzsüz Bir Cilt İçin Patates Maskesi

Cildi geren sivilceleri yok eden kızarıklıkları ve cilt sorunlarını yok eden bu maske ile harika bir cilde sahip olabilirsiniz. Cilde yan etkisi olamayan ve cildi pürüzsüz yapan bu maskeyi dilerseniz her gün uygulayabilirsiniz.

Malzemeler

1 adet orta boy patates

Hazırlanışı ve uygulanışı

Patatesin kabuklarını soyun ve bir kase içerine rendeleyin ve rendeledikten sonra ilk olarak patates suyunu yüzünüze sürün. Patatesin posasında yüzünüze sürün ve kurumasını bekleyin. Dilediğiniz zaman bu maskeyi uygulayabilirsiniz. Cildiniz kısa sürede mermer gibi gergin olacaktır.

Cildi Parlak Gösteren Maske Suna Dumankaya

Kadife gibi yumuşacık ve parlak bir cilde sahip olmak istiyorsanız Suna Dumankaya’nın cildi parlatan maske tarifini mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Yapımı kolay olan bu maske sayesinde kısa sürede bebek poposu gibi bir cilde sahip olacaksınız.

Malzemeler

1 tatlı kaşığı mısır unu

1 tatlı kaşığı kil

1 çay kaşığı krem (el veya yüz kremi fark etmez)

Su

Hazırlanışı ve Uygulanışı

Bütün malzemeleri bir kabın içerisinde karıştırın ve krem kıvamında olan maskeyi temiz cildinize boyun bölgenize masaj yaparak uygulayın. 5 dakika boyunca bekledikten sonra ılık su ile durulayın. Fazla beklemesi cildin kurumasına neden olacaktır. 3 günde 1 bu maskeyi düzenli şekilde uygulayın. Cildinizde aydınlanma, parlama, gözeneklerde sıkışma, sivilce ve lekelerin görünümünde azalma görülecektir. Düzenli şekilde yapıldığında etkili sonuç eren bir maske tarifidir.

Cildi Parlak Gösteren Maske Suna Dumankaya

Yüzü daha canlı ve parlak göstermek için sizlere bazı maske tarifleri vermeye çalıştım. Şimdi ise cildi canlandıran, parlak gösteren Suna Dumankayı’nın tarifi video anlatım olarak vereceğim. Bu maskeyi uyguladığınızda etkisini kısa sürede göreceksiniz.