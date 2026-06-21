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Tanker sürücüsünün feci ölümü

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Tanker sürücüsünün feci ölümü

Karaman'da seyir halindeyken kalp krizi geçiren yakıt tankeri şoförü, aracı durdurmayı başarsa da direksiyon başında yaşamını yitirdi.

#1
Foto - Tanker sürücüsünün feci ölümü

Olay, gece saat 22.00 sıralarında merkeze bağlı Ağılönü köyü yolu üzerinde meydana geldi.

#2
Foto - Tanker sürücüsünün feci ölümü

Edinilen bilgiye göre, yönetimindeki 70 FA 065 plakalı yakıt tankeriyle seyir halinde olan Nazım Akkaya (55), aniden fenalaşınca aracı durdurdu.

#3
Foto - Tanker sürücüsünün feci ölümü

Tankerin yol ortasında durduğunu ve sürücünün direksiyon başında hareketsiz olduğunu gören diğer sürücüler, durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

#4
Foto - Tanker sürücüsünün feci ölümü

Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, sürücü Nazım Akkaya'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Akkaya'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere cenaze aracıyla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

#5
Foto - Tanker sürücüsünün feci ölümü

Sürücünün geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Olayla ilgili başlatılan tahkikat devam ediyor.

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