Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!
90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızlarından olan küçük İbo, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Yeni halini görenler tanımakta zorlandı.
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90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızlarından olan küçük İbo, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Yeni halini görenler tanımakta zorlandı.
Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenmişti. Küçük'ün İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından tüm hayatı bir anda değişti.
Kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.
Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Halil İbrahim Küçük, bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi.
42 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüz hatlarındaki değişim kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.
ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ
Paylaşılan karelerdeki farklı görünüm üzerine çok sayıda yorum yapıldı.
İşte Küçük İbo olarak tanınan ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı son hali.
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