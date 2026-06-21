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Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

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Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

90'lı yılların unutulmaz çocuk yıldızlarından olan küçük İbo, uzun zaman sonra yeniden ortaya çıktı. Yeni halini görenler tanımakta zorlandı.

#1
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

Gerçek adıyla Halil İbrahim Küçük 12 yaşında çıkardığı albümle ünlenmişti. Küçük'ün İbrahim Tatlıses'in konserinde sahneye çıkmasının ardından tüm hayatı bir anda değişti.

#2
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

Kendi adını taşıyan Küçük İbo dizisinde başrol oynayarak 1997-2000 yılları arasında 4 sezon boyunca ekranlarda kaldı.

#3
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

Şimdilerde gözlerden uzak bir hayat yaşamayı tercih eden Halil İbrahim Küçük, bu kez son görüntüsüyle gündeme geldi.

#4
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

42 yaşındaki şarkıcının son hali sosyal medyada gündem olurken, özellikle yüz hatlarındaki değişim kullanıcıların dikkatinden kaçmadı.

#5
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

ESTETİK YAPTIRDIĞI İDDİA EDİLDİ

#6
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

Paylaşılan karelerdeki farklı görünüm üzerine çok sayıda yorum yapıldı.

#7
Foto - Yıllardır gözlerden uzaktı! Küçük İbo'nun son hali gündem oldu!

İşte Küçük İbo olarak tanınan ünlü ismin sosyal medyada paylaştığı son hali.

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