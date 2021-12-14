Asgari ücretli çalışanlar 2022 yılında maaşlarının ne kadar olacağını araştırıyor. Gözler maaşa yapılacak olan zam toplantısının belirleneceği toplantıya çevrildi. Peki, asgari ücret bu hafta belli olacak mı?

2022 asgari ücret net ne kadar oldu?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirdi. Son toplantının 13 Aralık Pazartesi günü yapılması bekleniyordu. Ancak toplantı beklendiği gibi pazartesi günü yapılmadı. Son toplantının yapılacağı tarihe ilişkin henüz bilgi paylaşılmadı. Vatandaşlar toplantının ne zaman yapılacağını ve ne kadarlık bir artış yaşanacağını merak ediyor. Toplantıya ilişkin bilgi paylaşıldığında haberlerimizde yer vereceğiz.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.