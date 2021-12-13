Asgari ücretli çalışanların gözü kulağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısında. Vatandaşlar asgari ücretin ne kadar olduğunu, ne kadarlık bir artış yapıldığını araştırıyor. Peki, asgari ücret ne kadar oldu?

2022 asgari ücret net AGİ hariç

Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Aralık, 7 Aralık ve 9 Aralık’ta görüştü. Son toplantının bugün yapılması bekleniyor. Toplantının ardından belirlenen zam oranının açıklanması bekleniyor. Toplantının saatine ilişkin henüz bir detay paylaşılmadı. Konu hakkında bilgiler geldikçe haberlerimizde yer vereceğiz.

Komisyon, ağır işlerde çalışan bir asgari ücretlinin yaşam maliyetini 3 bin 567 lira olarak belirledi.

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, ekonomik koşulların etkisiyle işçinin alım gücünün düştüğüne dikkat çekti ve 4 bin liranın altındaki bir asgari ücretin kabul edilemez olduğunu söyledi. Atalay, "Asgari ücrette işçinin kırmızı çizgisi 4 bin liradır" dedi.

TİSK Başkanı Burak Akkol, asgari ücretin 3100 lira olmasını talep ettikleri yönündeki haberlere ilişkin olarak, "İşveren fedakarlık yapacak. İşçiyi enflasyona kesinlikle ezdirmeyeceğiz. TÜİK'in açıkladığı resmi enflasyon olan yüzde 21 zammı kafadan vereceğiz. Üstüne ‘Ne yapılabilir’ diye çalışıyoruz. En az yüzde 21. En az. 3500 TL'yi geçtik. Daha fazlası için çalışıyoruz. Teşviktir, vergi indirimidir" diye konuştu.

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bugün köşe yazısında "Ankara’da bazı rakamlar konuşuluyor. Benim kulağıma 4 bin 70 TL gibi bir şey geldi. Dilerim daha çok olur ama ben duyduğumu söyleyeyim" ifadelerini kullandı.