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Gündem 2021’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta?
Gündem

2021’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta?

Ramazan ayına yaklaşılan şu günlerde, bu yıl ilk sahurun ne zaman, saat kaçta yapılacağı merak konusu oldu. En kıymetli ve bereketli ay olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bunun üzerine Müslüman aleminde bazı soruların yanıtları aranmaya başladı. Peki, 2021’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta? İlk oruç ne zaman tutulacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-23 22:55:00 -
2021’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta?

En kıymetli ve bereketli ay olan Ramazan ayına sayılı günler kaldı. Bunun üzerine Müslüman aleminde bazı soruların yanıtları aranmaya başladı.

2021 yılında on bir ayın sultanı olan Ramazan ayı, Nisan ayında idrak edilecek. Vatandaşlar tarafından aynı zamanda ilk sahurun ne zaman, saat kaçta olacağını da araştırmaya başladı.

2021’de ilk sahur ne zaman, saat kaçta?

İlk oruç 13 Nisan tarihinde tutulacak ve 12 Mayıs tarihinde tamamlanacak.

Müslümanlar bir gün önce yani 12 Nisan Pazartesi'yi 13 Nisan Salı'ya bağlayan gece sahur sofrasına oturacaklar. İstanbul’da ilk sahur saat 04:29’da, Ankara’da ilk sahur saat 04:16’da, İzmir’de ilk sahur saat 04:46’da olacak.

 

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