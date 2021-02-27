2021 yılında ikna çalışması sonucu 31 PKK'lı terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve böylece 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.
İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün 2 mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.
Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.