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Gündem 2021 yılında ikna çalışması sonucu 31 PKK'lı terörist teslim oldu
Gündem

2021 yılında ikna çalışması sonucu 31 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ikna çalışmaları neticesinde 2 PKK'lı teröristin teslim olduğunu ve böylece 2021 yılı içerisinde ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısının 31'e yükseldiğini duyurdu.

Yeniakit Publisher
2021-02-27 18:12:00 - 2021-02-27 18:31:01
2021 yılında ikna çalışması sonucu 31 PKK'lı terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları sonucu 2 PKK/KCK terör örgütü mensubu güvenlik güçlerine teslim oldu.

İkna çalışması sonucu 2 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı koordinesinde Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çalışmaları neticesinde PKK/KCK terör örgütünün 2 mensubu bugün güvenlik güçlerine teslim oldu. 2014 ve 2015 yıllarında terör örgütüne katılan örgüt mensuplarının son olarak Irak ve Suriye'de faaliyet yürüttükleri tespit edildi.

Böylelikle; 2021 yılı içerisinde sadece ikna yoluyla teslim olan örgüt mensubu sayısı 31'e yükseldi.

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