  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM 2021 yılında fitre ne kadar olacak?
İSLAM

2021 yılında fitre ne kadar olacak?

Fitre sadakası vermek; kendi temel ihtiyaçlarını karşılayacak kadar mal varlığından fazla mal varlığına sahip olan Müslümanların yerine getirdiği bir ibadettir. Fitre miktarı Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmektedir. Peki, 2021 yılında fitre ne kadar olacak? İşte detaylar…

Yeniakit Publisher
2020-12-14 23:23:00 -
2021 yılında fitre ne kadar olacak?

Yeni yılda Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs tarihinde bitecektir. Müslüman kişiler Ramazan Ayı’nda oruç tutmaktan ayrı bir ibadet olarak fitre sadakası verirler. Maddi durumları iyi olan Müslüman kişiler, Ramazan Ayı boyunca yoksul insanlara fitre vermektedirler.

Yeni yılda fitre ne kadar olacak?

2021 yılında verilecek olan fitrenin miktarının belirleneceği tarih henüz açıklanmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınacak olan karar neticesinde 2021 yılı için fitre miktarı belirlenecektir.

Fitre miktarı, bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktara göre belirlenmektedir. Sağlık sorunlarından kaynaklı olarak oruç tutamayan kişiler de tutamadıkları oruç günleri kadar fitre ödemeleri gerekmektedir.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Koronavirüsü atlatan çocukta bu hastalık görüldü
Sağlık

Koronavirüsü atlatan çocukta bu hastalık görüldü

Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Binnaz Çelik, koronavirüsü atlatan 9 yaşındaki bir çocukta sürekli ateş ve ..
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı
Dünya

İran'dan çarpıcı Türkiye itirafı

Tahran Ticaret Odası Sanayi Komisyonu Başkanı Muhammed Rıza Zohrevandi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Azerbaycan'da okuduğu şiir üzerine ülkesind..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay