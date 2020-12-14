2021 yılında fitre ne kadar olacak?

Yeni yılda Ramazan Ayı 13 Nisan tarihinde başlayacak ve 12 Mayıs tarihinde bitecektir. Müslüman kişiler Ramazan Ayı’nda oruç tutmaktan ayrı bir ibadet olarak fitre sadakası verirler. Maddi durumları iyi olan Müslüman kişiler, Ramazan Ayı boyunca yoksul insanlara fitre vermektedirler.

Yeni yılda fitre ne kadar olacak?

2021 yılında verilecek olan fitrenin miktarının belirleneceği tarih henüz açıklanmadı.

Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olan Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından alınacak olan karar neticesinde 2021 yılı için fitre miktarı belirlenecektir.

Fitre miktarı, bir insanın bir günlük yiyecek ihtiyacını karşılayacak miktara göre belirlenmektedir. Sağlık sorunlarından kaynaklı olarak oruç tutamayan kişiler de tutamadıkları oruç günleri kadar fitre ödemeleri gerekmektedir.