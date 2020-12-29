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Ekonomi 2021 yılı emlak vergisi tutarları belli oldu
Ekonomi

2021 yılı emlak vergisi tutarları belli oldu

Resmî Gazete'nin 29 Aralık tarihli mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak emlak vergisi tutarları duyuruldu.

Yeniakit Publisher
2020-12-29 13:49:00 -
2021 yılı emlak vergisi tutarları belli oldu

Resmî Gazete'nin 29 Aralık tarihli mükerrer sayısında 1 Ocak 2021'den itibaren uygulanacak emlak vergisi tutarları açıklandı.

Tebliğe göre 2021 yılında emlak vergi değeri yeniden değerleme oranının yarısı (yüzde 4.55) kadar artırıldı.

Resmî Gazete'de konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı;

2020 yılı ve önceki yıllarda mükellef olanların 2021 yılına ait emlak vergi değerlerinin hesabı

MADDE 3 – (1) Bu mükelleflerin bina, arsa ve arazilerinin 2021 yılı vergi değerleri, 2020 yılı vergi değerlerinin, bu yıla ait yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 oranında artırılması suretiyle bulunacak tutarlar olacaktır.

2021 yılı itibarıyla mükellef olacakların emlak vergi değerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Mükellefiyeti 2021 yılında başlayanların, mükellefiyetleri ile ilgili bina, arsa ve arazi vergisi tarhiyatına esas alınacak vergi değerinin hesabında; takdir komisyonlarınca 2017 yılında takdir edilen ve 2018 yılında uygulanan asgari ölçüde arsa ve arazi metrekare birim değerleri; 30/11/2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 503) ile 2018 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%23,73/2=) %11,865 (onbir virgül sekizyüzaltmışbeş) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2019 yılı değerinin, 23/12/2019 tarihli ve 30987 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 512) ile 2019 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%22,58/2=) %11,29 (onbir virgül yirmidokuz) nispetinde artırılması suretiyle bulunacak 2020 yılı değerinin, 28/11/2020 tarihli ve 31318 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 521) ile 2020 yılına ait belirlenen yeniden değerleme oranının yarısı olan (%9,11/2=) %4,555 (dört virgül beşyüzellibeş) nispetinde artırılması suretiyle dikkate alınacaktır.

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Yorumlar

Sadullah

Haberin başlığın efsane! Güncellendi :) :) :) :) Bildiğin zamlandı diye niye yazmıyorsunuz, ümmete mi zararı var :D
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Burdurlu

motorlu taşıtlar vergisi, emlak vergisi.. maaşallah her bir vergiye "güncelleme" geliyor bugün.
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