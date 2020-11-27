2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Altay Tankı'nın seri üretimiyle ilgili, "Birisi bize herhangi bir ambargo koyacaksa biz buna önceden olduğu gibi üzülen bir taraf değiliz aslında 'Ah, vah, eyvah' diyen taraf da değiliz. Bu bizi sadece kamçılıyor. Kendi motorumuzu, kendi ürünlerimizi, kendi güç gruplarımızı da bir an önce üretmemizi sağlayacaktır. Bunun dışında da hiçbir etkisi olmayacaktır." dedi.

Oktay, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Cumhurbaşkanlığı bütçesi görüşmelerinde, milletvekillerinin soru ve eleştirilerini yanıtladı.

Erken yaşta evlilikle ilgili devletin aşiretlerle protokol yapıp yapmadığına ilişkin soru yöneltildiğini belirten Oktay, "19 ilde erken yaşta zorla evlilikle ilgili acil eylem planları yürütülmektedir. Bu çerçevede yerel dinamiklerle, kanaat önderleriyle iş birliği çalışmaları yapılmaktadır. Söz konusu olan bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmalarından ibarettir, bir protokol vesaire değildir." diye konuştu.



Oktay, bu konuda ilgili bakanlığın desteklenmesi gerektiğini ifade etti.

Erken yaşta evlenen kız çocuklarının toplam evlenenler içindeki oranının 2003'te yüzde 8,1 iken 2019 yılında bu oranın yüzde 3,2'ye düştüğünü aktaran Oktay, "Çok ciddi bir ilerleme aslında ama bu sıfıra kadar inmeli." ifadesini kullandı.

Oktay, Diyanet İşleri Başkanlığınca Ensar Vakfına ne kadar ödeme yapıldığı yönündeki soruya da "Ensar Vakfı bir cami derneği olmadığı için şimdiye kadar hiçbir kaynak aktarılmamıştır." cevabını verdi.

Fuat Oktay, Ayasofya Camii'nde kılınan ilk namazda Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın kılıçla hutbe okumasına ilişkin, "Bu, kılıçla hutbe okumak aslında tarihimizde ve geleneğimizde var olan yerleşik bir uygulamadır. İstanbul fethedildiğinde Ayasofya'daki ilk cuma hutbesi de yine kılıçla okunmuş ve 481 yıl bu gelenek devam etmiştir. Kılıçla hutbe geleneği İstanbul, Edirne, Kocaeli, Çanakkale, Kastamonu, Tokat, Balıkesir, Bartın başta olmak üzere ülkemizdeki bazı camilerde eskiden beri uygulanmaktadır. Bu duruma farklı anlamlar yüklenmesi yersizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Şırnak İdil'de bir kişinin iç çamaşırıyla evden çıkarılarak sokak ortasında dakikalarca şiddet gördüğü iddiasını da yanıtlayan Oktay, iddianın asılsız olduğunu belirtti. Oktay, şahsın terör örgütü üyeliği suçundan yakalanarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığına getirilmesi talimatı üzerine ikametine gidildiğini, kapıyı açmaması nedeniyle normal uygulama çerçevesinde koçbaşı marifetiyle kapının açıldığını, eşofmanlı haliyle gözaltına alındığını, sağlık kuruluşundan alınan doktor raporunda herhangi bir darp ve cebir izine rastlanmadığının belirtildiğini anlattı.

- "Türkiye gereğini yapmaktadır"

Bir başka soruya karşılık, Türkiye'nin DEAŞ ile göğüs göğüse çarpışan tek ülke olduğunun altını çizen Oktay, bunun NATO Genel Sekreteri tarafından da ifade edildiğini söyledi.



Oktay, "DEAŞ, PKK ve FETÖ'nün hem birlikte hem de dış mihraklarla ortak hareket ettiklerine dair de elimizde çok ciddi deliller de bulunmakta. Türkiye de bunun gereğini DEAŞ da dahil, PKK da dahil, FETÖ de dahil, ilgili tüm terör örgütleri de dahil, senin terör örgütün, benim terör örgütüm ayrımına asla gitmeden, sadece Türkiye'yi kastetmiyorum uluslararası camiada da gereğini yapmaktadır." ifadelerini kullandı.

Fuat Oktay, bazı kişilerin MİT tarafından kaçırıldığı iddialarını yanıtlarken, MİT ve ilgili kurumların görev ve faaliyetlerini 2937 sayılı Kanunla belirlenen usul ve esaslar çerçevesinde yürüttüğünü hatırlattı. Oktay, "Yasayla belirlenen kapsam dışında faaliyette bulunması mümkün değildir. Ne adam kaçırma ne helikopterden bir şey atma ne de herhangi bir kaçırma söz konusudur. Bizde böyle bir şey yoktur, olmamıştır." dedi.

Oktay, Ankara Garı saldırısı failinin MİT tarafından ağırlandığı iddiasının da gerçekle hiçbir ilgisinin bulunmadığını, konuya ilişkin spekülatif haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı.

HDP'lilerin parti mensubiyeti nedeniyle tutuklandığı iddialarına karşı da Oktay, "Gözaltı ve tutuklamalar teröre bulaşanlarla ilgilidir, terörle arasına mesafe koyan hiç kimse hangi gruptan ve nereden olursa olsun ülkemizin yargısı tarafından tutuklanmaz, güvenlik güçleri tarafından gözaltına alınmaz. Herhangi bir siyasi partiye üye olduğu için hiç kimse tutuklanmamıştır, tutuklanamaz." şeklinde konuştu.

- "Herhangi bir iş adamına aracılık etmek asla söz konusu değil"

Muhalefet milletvekilleri tarafından, Katar ile yapılan anlaşmada özel sektöre ait konuların da yer aldığı ifade edilerek, "Bir iş adamına aracılık etmek uygun mudur?" denildiğini aktaran Oktay, "Burada herhangi bir iş adamına aracılık etmek asla söz konusu değildir. Birçok ülkede olduğu gibi zaten özel sektörde şirketler birbirleriyle görüşmelerini yapıyor, anlaşma aşamasına gelmiş, dolayısıyla burada da Devlet Başkanları normal diğer anlaşmalar varken onlar da o anlaşmalar içerisinde. Bir seremoniyel olayın dışında herhangi bir konu asla değildir." ifadelerini kullandı.

Altay Tankı'nın üretimine ilişkin de konuşan Oktay, Altay Tankı seri üretim projesi sözleşmesinin 9 Kasım 2018'de imzalandığını, motor, transmisyon ve güç grubunun tedariği için de firmalar arasında alt sözleşmelere imza atıldığını anlattı. Alman yetkili makamlara lisanslar ve gerekli izinlere yönelik başvuruların yapıldığını ve sürecin devam ettiğini dile getiren Oktay, "Yani birisi bize herhangi bir ambargo koyacaksa biz buna önceden olduğu gibi üzülen bir taraf değiliz aslında 'Ah, vah, eyvah' diyen taraf da değiliz. Bu bizi sadece kamçılıyor. Kendi motorumuzu, kendi ürünlerimizi, kendi güç gruplarımızı da bir an önce üretmemizi sağlayacaktır. Bunun dışında da hiçbir etkisi olmayacaktır." dedi.

Toplantıda, Cumhurbaşkanlığının yanı sıra Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Devlet Arşivleri Başkanlığı, Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı, İletişim Başkanlığı ile Savunma Sanayii Başkanlığının 2021 yılı bütçeleri de kabul edildi.

(Bitti)