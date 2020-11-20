2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

TBMM (AA) - AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir depremine ilişkin, "Devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarıyla oradaydı, hiçbir eksiklik hissedilmedi. Bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlanacak." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 2021 yılı bütçesi üzerindeki görüşmelerde milletvekilleri söz aldı.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, kentsel dönüşüm projelerinde çelişkili işler yapıldığını, iktidarın kent politikasının temelden ideolojik problemli olduğunu savundu.

Temel insan hakkı olan konut hakkının ticarileştirildiğini öne süren Bekaroğlu, "Su, hava, toprağı Allah yaratmış. Bunun üzerinde spekülasyon yapılır mı? Alınır, satılır, bu kadar istismar yapılır mı? 'Demokraside, hukukta, ekonomide reform yapacağız.' diyor. Bir de 'Yatay mimariye geçeceğiz.' diyor. Arkadaşlar kaçıncı reform? Hangi yatay mimari? Kentsel dönüşüme, arsaya, şehre, konuta para olarak bakıyorsunuz, yapamazsınız. TOKİ'nin yaptığı binalar artıyor ama konut ihtiyacı olan insan sayısı da artıyor. İhtiyacı olanlara konut yapmıyorsunuz, yatırım yapanlar yatırım aracı olarak görüyor. Konutlar yatırım aracı olarak görüldüğü müddetçe siz, kentsel dönüşüm falan yapamazsınız." diye konuştu.

İYİ Parti Antalya Milletvekili Hasan Subaşı, 2012'de çıkarılan kentsel dönüşüm düzenlemesinin, hükümetin getirdiği en başarılı düzenlemelerden birisi olduğunu söyledi.

Kentsel dönüşüm çalışmalarının, "yenilemekten öte bir şeye gidemediğini" öne süren Subaşı, "Kentsel dönüşüm, çok önemli. Hele böyle deprem kuşağındaki bir ülke için büyük şansa dönüştürülebilir bir yasadır. Biz, depremi unutturmaya, 'kader' diyerek geçiştirmeye çalışamayız. Dünyada neredeyse 7-7,5 büyüklüğündeki depremlerde ölü sayısı yok ama bizde neredeyse yakın gelecekte beklenen İstanbul felaketi büyük bir faciaya neden olacaktır." ifadelerini kullandı.

- "Deprem için toplanan paralar yerine gitti"

AK Parti Denizli Milletvekili Nilgün Ök, "Deprem paraları nereye gitti?" eleştirilerine, "17 yılda ülkemiz maalesef 6 büyük deprem yaşadı. 17 yılda deprem vergilerinden toplam 147,2 milyar lira toplandı. Deprem bölgelerine bugüne kadar 1,21 trilyon lira para harcandı yani toplanan paranın 8,3 katı tutarında. Nereye mi gitti? Toplanmaya başlamasıyla beraber Marmara depremine 202 milyar, Düzce depremine 3,75 milyar, Bingöl depremine 4,21 milyar, Elazığ depremine 3,92 milyar, Kütahya depremine 5,07 milyar, Van depremine 13,8 milyar, son Elazığ depremine 14 milyon lira harcandı. Dolayısıyla deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi, biz merkezi bütçeden de çok ciddi harcamalar yapıyoruz." karşılığını verdi.

CHP İstanbul Milletvekili Gökan Zeybek, İstanbul'da yapı yoğunluğunun en yüksek olduğu, neredeyse bitişik nizam yapılmış Avcılar, Büyükçekmece, Bağcılar, Kağıthane, Eyüp, Fatih, Zeytinburnu ve Küçükçekmece gibi ilçelerle ilgili yeni bir yapılanma ve modele ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Yeni bir dönüşüm yasasına ihtiyaç bulunduğuna dikkati çeken Zeybek, "Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Kanunu, bu manada istenilen sonucu vermemiştir. Yapı Denetimi Hakkında Kanun'la da bugün yapı denetim şirketlerinin büyük bir çoğunluğunun Bakanlık tarafından işlemlerinden el çektirilmesi ve mali açıdan ciddi zorluklara düşmeleri sebebiyle de yeniden üzerinde durulması gerekir ama daha da önemlisi belki de yapı yoğunluğunun yüksek olduğu yerlerde planlı alanlar TİP İmar Yönetmeliği'ndeki bazı değişikleri plan notlarına bağlanmış olan yerlerle ilgili yeni düzenlemeye ihtiyaç var." ifadelerini kullandı.

-"Plastik atık ithalatı derhal durdurulmalı"

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, "Biz Paris İklim Sözleşmesi’ni imzalamayan Sudan, Libya, Irak ile aynı pozisyondayız. 186 ülkenin parlamentosunda imzaladığı Paris İklim Sözleşmesi'ni biz parlamentomuzda onaylamadık. Parlamentoya gelip onaylanması noktasında Bakanlık olarak sizin ve iktidar partisi milletvekili arkadaşlarımın aynı duyarlılığı göstermesi gerekir." dedi.

Ülkedeki plastik fazlalığına da işaret eden Bakan, "Dünya plastikle dolmuş durumda, plastikten bir okyanus oluşmuş, nehirlerimizde, denizlerimizde, her yerde plastik var ve biz dünyanın plastiğini ithal ediyoruz. Dünyanın ithal çöp merkezi olduk. Plastik atık ithalatı derhal durdurulmalı." diye konuştu.

HDP İstanbul Milletvekili Oya Ersoy, TBMM Genel Kurulunda görüşmeleri devam eden enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ndeki bazı maddelerin, çevre için sakıncalı olduğunu söyledi.

Ersoy, Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'sinin deprem bölgesinde yer aldığını, büyük sanayi merkezlerinin de yine deprem bölgesinde bulunduğunu dile getirdi. 1999 Marmara depreminin ardından getirilen geçici vergilerin kalıcı hale getirildiğini belirten Ersoy, depreme karşı mücadelede kullanılacağı söylenerek toplanan bu vergilerin ve imar affı süresince toplanan 23,5 milyar liranın ne olduğunu sordu.

-"DASK, bütün afet türlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılmalı"

AK Parti İzmir Milletvekili Yaşar Kırkpınar, İzmir depreminin ardından devletin güçlü ve şefkatli elini hissettiklerini dile getirerek, "Devletimiz, bütün kurum ve kuruluşlarıyla oradaydı, hiçbir eksiklik hissedilmedi. Bir ay içinde de deprem konutlarının yapımına başlanacak. Bir yıl içinde hak sahiplerine konutlar teslim edilecek." diye konuştu.

MHP Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, Türkiye'de son zamanlarda yaşanan depremler konusunda karşılaştırmalar yapıldığını ve bunun doğru olmadığını belirterek, 1999'daki Marmara depreminin "asrın depremi" olarak nitelendirildiğini anımsattı.

Türkiye'nin deprem kuşağında olduğuna işaret eden Kalaycı, "Önemli olan depreme karşı dayanıklı binaların yapılması, depremle mücadele şuurunun topyekun kazanılmasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

İller bazında deprem master planlarının yapılması ve kentsel dönüşüm çalışmalarının hızla sürdürülmesi gerektiğini vurgulayan Kalaycı, "Bilimsel veriler ışığında gerekli çalışmaları yapacak, kamuoyunu doğru ve sağlıklı bilgilendirecek bu kurula ihtiyaç var. Ülkemizde deprem konusunda bilimsel çalışmalar yapacak bir deprem bilim kurulu mutlaka oluşturulmalı." ifadelerini kullandı.

Kalaycı, zorunlu deprem sigortasına dahil olan bina sayısının 2021 yılında 10,3 milyona çıkacağının tahmin edildiğini dile getirerek, DASK'ın bütün afet türlerini kapsayacak şekilde yaygınlaştırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

