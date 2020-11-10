2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Çanakkale Milletvekili Muharrem Erkek, "Bağımsız ve tarafsız yargıyı mutlaka tesis etmek zorundayız." dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen Adalet Bakanlığı ile bağlı kuruluşlarının 2021 yılı bütçesi üzerinde milletvekilleri söz aldı.

Erkek, Cumhuriyet'in ilanıyla şahıs devletine son verildiğini, egemenliğin kayıtsız şartsız millete verildiğini ancak son dönemlerde yeniden şahıs devletine dönüşün adımlarının atıldığını savundu.

Hukuk devletinin de ciddi şekilde zedelendiğini ileri süren Erkek, kuvvetler ayrılığı yoksa hukuk devleti ile bağımsız ve tarafsız bir yargının mümkün olmadığını ifade etti.

Erkek, "Bugün adalette ciddi sorunlar, ekonomide ciddi buhranlar yaşıyorsak, iş, aş ve ekmek sorunlarımız büyüyorsa bunun temel sebebi, maalesef adalete olan güvenin temelden sarsılması ve demokratik hukuk devletinden uzaklaşmamız. Bağımsız ve tarafsız yargıyı mutlaka tesis etmek zorundayız." diye konuştu.

- Bakandan tepki

Bu arada, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, HDP İstanbul Milletvekili Züleyha Gülüm'ün komisyondaki, "Hasta mahpusları cezaevlerinde öldürüyorsunuz. Tahliye etmeyerek, sağlık koşullarını, tedavi imkanlarını sağlamayarak hasta mahkumları aslında ölüme terk ediyorsunuz." sözlerine tepki gösterdi.

Bakan Gül, "(Tahliye etmediniz) diye kime söylüyorsunuz? Siz, KCK mahkemelerinin talimatıyla karıştırıyorsunuz herhalde." diyerek, Gülüm'e karşılık verdi.

HDP Ağrı Milletvekili Abdullah Koç da "Yanlış işleyen adalet, bizi aynı zamanda milyonlarca insanın adalet duygusunu zedeleyen anlayışla karşı karşıya bırakıyor." ifadelerini kullandı.





