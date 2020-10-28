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Aktüel 2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda
Aktüel

2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı

Yeniakit Publisher
2020-10-28 11:00:30 -
2021 Yılı Bütçesi Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, TBMM, Kamu Denetçiliği Kurumu ve Sayıştay Başkanlığının 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanması talebini dile getirdi.

İYİ Parti Samsun Milletvekili Erhan Usta, komisyondaki konuşmalarda belirlenen sürelere uyulmasını, sorulara bakanlarca net cevaplar verilmesini istedi.

AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, usul üzerindeki tartışmaların bütçe görüşmelerinin ilk gününde yapıldığını, her gün usul tartışması açılmasını uygun bulmadıklarını belirtti. Bütçe görüşmelerinin bu zamana kadar istisnalar dışında canlı yayınlanmadığını söyleyen Aydemir, komisyon görüşmelerinin bir ehemmiyetinin olduğunu, canlı yayınla bu ehemmiyetin kaybolacağını düşündüğünü ifade etti.

Aydemir, bütçe üzerindeki değerlendirmelerin Genel Kurul'da da yapılacağını anımsatarak, oradan mesajların vatandaşlara net bir şekilde verilebileceğini kaydetti.

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, komisyondaki bütçe görüşmelerinin AK Parti iktidarları dönemine kadar canlı yayınlandığını, bu uygulamadan zamanla vazgeçildiğini savundu.

Bütçe görüşmelerinde iktidardan çok muhalefetin görüşlerinin kamuoyunca merak edildiğini söyleyen Şener, bu uygulamaya yeniden geçilmesini istedi.

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu ise bütçe görüşmelerinin canlı yayınlanmasında herhangi bir engelin olmadığını, bunun bir hak olduğunu ve bu hakkın oylanmasını kabul etmediklerini söyledi.

Konuşmaların ardından TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM Başkanlığının 2021 bütçesini sunmaya başladı.


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