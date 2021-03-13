2021 Temmuz memur zammı yüzde kaç

TÜİK, aralık ayına ilişkin tüketici enflasyonunu açıklandı. TÜİK'in verilerine göre aralık ayında TÜFE yüzde 1.25 artarken memur ve emekli maaşlarını etkileyecek yıllık enflasyon ise yüzde 14.6 oldu. TÜFE'de (2003=100) 2020 yılı Aralık ayında on iki aylık ortalamalara göre yüzde 12,28 artış gerçekleşti.

Memura ne zaman zam yapıldı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı aralık ayı enflasyon verileri ile birlikte memur maaşlarına ve emekli aylıklarına yapılacak zam oranı da belli oldu. Buna göre, memur maaşlarına ve emekli memur aylıklarına yüzde 7.36, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarına da yüzde 8.36 oranında zam yapıldı.

En düşük memur maaşı ne kadar oldu?

Eşi çalışmayan, iki çocuklu en düşük memur maaşı 4 bin 230 TL’den 4.542 TL’ye yükseldi.

Memur ve emeklilerin haziran zam oranlarını merak etmeye başladı. TÜİK haziran ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamasıyla birlikte memur ve emeklilerin maaşlarını etkileyecek enflasyon farkı da belli olmuş olacak.

Türkiye İstatistik Kurumu 2020 Haziran ayı enflasyonu açıklamıştı. 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre %1,13, bir önceki yılın Aralık ayına göre %5,75, bir önceki yılın aynı ayına göre %12,62 ve on iki aylık ortalamalara göre %11,88 artış gerçekleşmişti.

Memur zammı ne kadar oldu?Toplu sözleşmeden kaynaklı olarak yılın ilk yarısında yüzde 4'lük zam alan devlet memurları, haziran ayında TÜFE'nin 5,75 olarak hesaplanması sonrası 1.75’lik enflasyon farkı almıştı. Memurlar ve emekliler 15 Temmuz 2020’de maaşlarını yüzde 5,75 zamlı almıştı.

Ocak 2021 enflasyon ne kadar oldu?

TÜİK 2021 yılına ilişkin enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Ocak ayında yıllık enflasyon yüzde 14,97 olarak gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) şubatta aylık bazda yüzde 0,91, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,22 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 15,61, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,09 oldu.