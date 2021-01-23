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Yaşam 2021 nasıl erken emekli olunur?
Yaşam

2021 nasıl erken emekli olunur?

Emekli olacakları ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni kararlar SGK tarafından açıklandı. Askerlik hizmetini sigortası başlamadan önce yapanalar için ve doğum iznine çıkan kadınlar için erken emeklilik merak ediliyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor. Erken emekli olmak için belirli yöntemler bulunuyor. Peki, 2021 nasıl erken emekli olunur? Erken emekli olma yöntemleri nelerdir? 10 yıl, 3600 günden emekli olma şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-01-23 15:47:00 -
2021 nasıl erken emekli olunur?

Emekli olacakları ve çalışanları yakından ilgilendiren yeni kararlar SGK tarafından açıklandı. Askerlik hizmetini sigortası başlamadan önce yapanalar için ve doğum iznine çıkan kadınlar için erken emeklilik merak ediliyor. Yapılan görüşmelerde askerlik borçlanması, ikramiyeler, emeklilik süreleri gibi konular konuşuldu. Erken emekli olmak için belirli yöntemler bulunuyor. Emekli olmak için gün sayan vatandaşlar konuya ilişkin detayları araştırıyor.

Erken emekli olma yöntemleri nelerdir?

Kadınlar için 6 yıl erken emekli olmak mümkündür. Bu durumun geçerli olması için doğum yapmadan önce SSK’da tescili olan ve doğum sonrasında iki yıl çocuğun sağ olup ama priminin yatmamış olması gerekir. Bu sürede toplam 6 yıla tekabül eder.

Aynı şekilde işe girmeden önce askerliğini tamamlamış olan erkekler, işe girdikten sonraki askerlik borçlanması ile 1-2 yıl daha erken emekli olabilmektedir.

2008 yılından sonra Bağ-Kur primine bağlanan kişiler, memur ve işçilerle aynı prosedüre göre emekli olabilmektedir. Düzenlemeye göre son 7 yıl içerisinde 261 gün 4A statüsünde çalışan Bağkurlu ve Emekli Sandığına bağlı olan kişiler, bu şekilde 2 yıl daha erken emekli olabilmektedir.

10 yıl, 3600 günden emekli olma şartları nelerdir?

9 Eylül 1999 yılından önce sigortalı olunması gerekir. 15 yıllık sigorta süresinin doldurulması ve 3600 prim günün ödenmesi gerekir. Yaş şartlarının yerine getirilmesi (erkekler 55, kadınlar 54) Prim günlerini dolduran erkekler 59, kadınlar 58 yaşında emekli olabilmektedir.

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