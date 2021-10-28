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Aktüel 2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı
Aktüel

2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü yapılmıştı. İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavına katılan adaylar ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları açıklandı mı? sorularını sormaktaydı. Polis Akademisi ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçlarının açıklandığını duyurdu. İşte 2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı.

Yeniakit Publisher
2021-10-28 15:44:00 -
2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları sorgulama ekranı

Polis Akademisi’nin amir ihtiyacını karşılamak amacıyla, 16 Temmuz 2015 tarihli ve 29418 sayılı resmi gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren Polis Akademisi Başkanlığı Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Giriş ve Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin hükümleri çerçevesinde, meslekte fiilen iki yılını dolduran lisans mezunu polis memurları arasından Polis Amirleri Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne (PAEM), alım yapılacağı duyurulmuştur.

2021 ilk derece amirlik eğitimi yazılı sınav sonuçları açıklandı mı?

Bu kapsamda Anadolu Üniversitesi tarafından İlk Derece Amirlik Eğitimi Yazılı Sınavı 17 Ekim 2021 Pazar günü sınavı yapıldı. İlk derece amirlik eğitimi yazılı sınavına katılanların merak ettiği sonuçlar açıkladı. lk derece amirlik eğitimi yazılı sınavı Sonuçları için TIKLAYINIZ.

 

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