2021 İlk cemre ne zaman, nereye düşecek? Cemre düşmesinin anlamı nedir?

2021 yılının ilk cemresi 19-20 Şubat tarihlerinde düşecek. İlk cemrenin düşmesiyle beraber Bahar aylarının gelmesi başlayacak.

İlk cemre nereye düşecek?

19-20 Şubat tarihlerinde düşecek olan yılın ilk cemresi havaya düşecek. İlk cemreden sonra ise ikinci cemrenin suya düşmesi beklenecek.

2021 cemre tarihleri

2021 yılında ilk cemre havaya 19-20 Şubat, İkinci cemre suya 26-27 Şubat, üçüncü cemre ise 5-6 Mart tarihleri arasında toprağa düşmesi bekleniyor.

Cemre düşmesinin anlamı nedir?

Arapça sözlük olarak “Ateş” ve “kor” manasında olan cemre, her yıl şubat ayı sonunda başlayarak önce havaya, sonra suya, son olarak da toprağa düştüğü biliniyor. “Cemre düşmesi” Nevruz bayramı olarak bilinen bahar bayramının da geldiğinin habercisidir.

Cemre düşmesi, hayvancılık işini yapanlar ve tarımcılar için de ayrı bir öneme sahip. Hayvancılar, soğuklar yüzünden otlatamadıkları hayvanlarını cemre düşmesinden sonra otlatır, tarımcılar da toprağını işleme aşamasına geçerler.