2021 ihracat hedefi 12 milyar $

Kileci, 2021’i 12 milyar dolar ihracatla tamamlamanın hedeflendiğini açıkladı. Kileci, ilk yarıda yapılan ihracatın 4.8 milyar dolarını Gaziantep karşıladığını kaydetti. Bu ilin ardından 115 milyon dolarla Kahramanmaraş, 75.1 milyon dolarla Mardin, 271 milyon dolarla Malatya, 18.2 milyon dolarla Diyarbakır, 13 milyon dolarla Şanlıurfa, 10 milyon dolarla Adıyaman, 6.3 milyon dolarla Kilis’in geldiğini ifade etti.