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Ekonomi 2021 ihracat hedefi 12 milyar $
Ekonomi

2021 ihracat hedefi 12 milyar $

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Fikret Kileci, üyelerince ilk 6 ayda 5.5 milyar dolar tutarında ihracat yapıldığını bildirdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-23 11:32:00 -
2021 ihracat hedefi 12 milyar $

Kileci, 2021’i 12 milyar dolar ihracatla tamamlamanın hedeflendiğini açıkladı. Kileci, ilk yarıda yapılan ihracatın 4.8 milyar dolarını Gaziantep karşıladığını kaydetti. Bu ilin ardından 115 milyon dolarla Kahramanmaraş, 75.1 milyon dolarla Mardin, 271 milyon dolarla Malatya, 18.2 milyon dolarla Diyarbakır, 13 milyon dolarla Şanlıurfa, 10 milyon dolarla Adıyaman, 6.3 milyon dolarla Kilis’in geldiğini ifade etti.

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