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Aktüel 2021 I. dönem hafızlık sonuçlar diyanet hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı
Aktüel

2021 I. dönem hafızlık sonuçlar diyanet hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

Diyanet 2021 I. dönem hafızlık Hafızlık kayıt başvuruları 29 Ocak 2021 tarihi sona ermişti. 2021 I. dönem hafızlık sınavı 8 Mart 2021 tarihinde hafız adayların katılımıyla gerçekleştirilmişti. Diyanet 2021 I. dönem hafızlık sonuçlarıı açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-04-02 18:51:00 - 2021-04-02 18:52:50
2021 I. dönem hafızlık sonuçlar diyanet hafızlık sınav sonuçları sorgulama ekranı

11 Ocak 2021 tarihinde başvurularının alınacağı 2021 I. dönem hafızlık başvuruları salgının seyri göz önüne alındığında görülen lüzum üzerine 29 Ocak’a ertelenmişti. Başvurularını tamamlayan adaylar hafızlık sınavına 8 Mart 2021 tarihinde girmişti. 2021 I. dönem hafızlık sınavına giren adaylar hafızlık sonuçlarını merak ediyordu.Diyanet 2021 I. dönem hafızlık sınav sonuçlarını açıkladı. Hafızlık sınav sonuçları için tıklayın

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